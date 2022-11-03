Статьи «Барсы» встряхнулись 3 ноября 2022 г. 0:00 Аскар Бейсенбаев После пяти поражений подряд в рамках регулярного первенства КХЛ казахстанская команда наконец-то одержала победу. Во вторник «Барыс» на своем льду принимал новосибирскую «Сибирь» и смог выиграть со счетом 3:1, тем самым немного реабилитировавшись перед болельщиками. На 8-й минуте первого периода счет в матче открыл нападающий астанинцев, американский легионер Джереми Бракко, который здорово сыграл после передачи игрока нашей национальной сборной Аркадия Шестакова. На 57-й минуте хозяев вывел вперед канадский нападающий и капитан команды Линден Вей, который с передачи Джереми Бракко забросил уже 12-ю шайбу в сезоне. А точку в матче поставил нападающий «хищников» Кирилл Савицкий, забив в пустые ворота за 21 секунду до финальной сирены, когда «снеговики» (это символ сибирской дружины) заменили своего вратаря на еще одного полевого игрока. По словам главного тренера новосибирцев Андрея Мартемьянова игра была в принципе равной, если бы не одно «но». – Команда соперника больше хотела выиграть, было больше страсти на льду, самоотдача сумасшедшая, и как итог они добились своего. У меня есть претензии к отдельным игрокам. Скорее всего, на следующий матч в основной состав они могут не попасть. А так по содержанию матча вроде бы все нормально, но очков нет, – сказал он. В свою очередь наставник астанинцев белорусский специалист Андрей Скабелка отметил следующее: – Конечно, мы рады, что выиграли первый домашний матч. Слишком затянулась наша неудачная серия. Я хочу поблагодарить ребят – они прониклись ситуацией. Сегодня была хорошая самоотверженная игра. Были ошибки, но они всегда есть. Здесь главное, что готовы были их исправлять. Сегодня это получилось. Рациональный матч и по энергетике. Большое спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали нас. «Барыс» после этой победы закрепился на 7-м месте в Восточной конференции, а уже сегодня будет принимать на своем льду «Адмирал» из Владивостока и постарается развить успех.