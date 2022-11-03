​​​​​​​«Барсы» встряхнулись

После пяти поражений подряд в рамках регулярного первенства КХЛ казахстанская команда наконец-то одержала победу.

Во вторник «Барыс» на своем льду принимал новосибирскую «Сибирь» и смог выиграть со счетом 3:1, тем самым немного реабилитировавшись перед болельщиками.

На 8-й минуте первого периода счет в матче открыл нападающий астанинцев, американский легионер Джереми Бракко, который здорово сыграл после передачи игрока нашей национальной сборной Аркадия Шестакова.

На 57-й минуте хозяев вывел вперед канадский нападающий и капитан команды Линден Вей, который с передачи Джереми Бракко забросил уже 12-ю шайбу в сезоне. А точку в матче поставил нападающий «хищников» Кирилл Савицкий, забив в пустые ворота за 21 секунду до финальной сирены, когда «снеговики» (это символ сибирской дружины) заменили своего вратаря на еще одного полевого игрока.

По словам главного тренера новосибирцев Андрея Мар­темьянова игра была в принципе равной, если бы не одно «но».

– Команда соперника больше хотела выиграть, было больше страсти на льду, самоотдача сумасшедшая, и как итог они добились своего. У меня есть претензии к отдельным игрокам. Скорее всего, на следующий матч в основной состав они могут не попасть. А так по содержанию матча вроде бы все нормально, но очков нет, – сказал он.

В свою очередь наставник астанинцев белорусский специалист Андрей Скабелка отметил следующее:

– Конечно, мы рады, что выиграли первый домашний матч. Слишком затянулась наша неудачная серия. Я хочу поблагодарить ребят – они прониклись ситуацией. Сегодня была хорошая само­отверженная игра. Были ошибки, но они всегда есть. Здесь главное, что готовы были их исправлять. Сегодня это получилось. Рациональный матч и по энергетике. Большое спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали нас.

«Барыс» после этой победы закрепился на 7-м месте в Восточной конференции, а уже сегодня будет принимать на своем льду «Адмирал» из Владивостока и постарается развить успех.