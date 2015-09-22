Барымтачи с табуном лошадей задержаны на границе с Кыргызстаном

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Пограничниками задержаны два казахстанца, которые пытались перегнать через госграницу табун лошадей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Задержанные планировали перегнать 27 голов лошадей из Кыргызстана в Казахстан. Однако были обнаружены пограничным нарядом заставы имени Шакирова Таразского пограничного отряда.
"Как потом признались сами "барымтачи"-джигиты с именами Габиден (42 года) и Айбек (30 лет), в их до мелочей продуманной "операции" встретить пограничников в ущелье "Каракат" даже в мыслях не было. Но наших пограничников не проведешь, от их бдительного взора ничто и никто не ускользает", – сообщает пресс-служба в распространенном сообщении.
При этом не уточняется, принадлежал ли скот вышеуказанным гражданам или он был похищен на территории соседней республики.