"Барыс" дома обыграл "Витязь"

"Барыс" нанес разгромное поражение подмосковному "Витязю" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
Начало разгрому на 11-й минуте при игре в большинстве положил Роман Савченко. Шесть минут спустя Кори Тривино удвоил преимущество "Барыса".
После перерыва "Барыс" развил преимущество, забросив в ворота соперника три безответные шайбы. Голы на свой счет записали Найджел Доус (24-я), забросивший свою 150-ю шайбу в КХЛ, Роман Старченко (33-я) и Кевин Даллмэн (39-я).
В заключительном периоде счет на табло не изменился. Как итог – 5:0 в пользу "Барыса".
Для "Барыса" эта победа стала второй кряду, команда с 26 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. В активе "Витязя" осталось 34 очка и восьмая строчка на "Западе".
В следующем матче 22 октября "Барыс" примет ярославский "Локомотив", а "Витязь" в этот же день на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".