Спорт
"Барыс" дома обыграл "Витязь"
"Барыс" нанес разгромное поражение подмосковному "Витязю" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.  

Встреча команд, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Начало разгрому на 11-й минуте при игре в большинстве положил Роман Савченко. Шесть минут спустя Кори Тривино удвоил преимущество "Барыса".

После перерыва "Барыс" развил преимущество, забросив в ворота соперника три безответные шайбы. Голы на свой счет записали Найджел Доус (24-я), забросивший свою 150-ю шайбу в КХЛ, Роман Старченко (33-я) и Кевин Даллмэн (39-я).

В заключительном периоде счет на табло не изменился. Как итог – 5:0 в пользу "Барыса". 

Для "Барыса" эта победа стала второй кряду, команда с 26 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. В активе "Витязя" осталось 34 очка и восьмая строчка на "Западе".

В следующем матче 22 октября "Барыс" примет ярославский "Локомотив", а "Витязь" в этот же день на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

Популярное

Все
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
На территории Костанайской области в огне гибнут дети
Скоро станет известна судьба "окурка" рухнувшей трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске
Патриарх казахстанской селекции
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
Кризис стоимости жизни стал «главной заботой» для британцев
На карте Казахстана есть немало удивительных мест, притягивающих туристов и исследователей
Украинская экономика в этом году упадет на 30%, считают эксперты
О любви, которой не будет
Какие банки сегодня начнут прием заявок по льготному автокредитованию в РК
В поддержку всенародного голосования
Прочные узы на высоте
Чтобы голосовать, нужно знать
Мировые звезды балета приняли участие в международном проекте The Gala
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Спорт , В мире
Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году
Спорт , Видеогалерея
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Ка…
Спорт
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового…
Спорт
Третий бой "Головкин – Канело" лишили смысла и предложили G…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]