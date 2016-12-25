"Барыс" обыграл магнитогорский "Металлург"

Фото с сайта "Барыса"
"Барыс" в Астане одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz.
Первые четыре шайбы хозяева льда забили еще в стартовом периоде – отличились Найджел Доус (трижды) и Никита Иванов.
Второй период игроки "Барыса" провели хуже и дважды позволили сопернику реализовать большинство. На 25-й минуте гол забил Сергей Мозякин, а на 27-й – Томаш Филиппи.
В третьем периоде гости смогли сократить счет до минимального после удачного броска Евгения Тимкина.
"Барыс" сумел выдержать натиск соперника, а на последних секундах Константин Пушкарев забил в пустые ворота – 5:3.