"Барыс" обыграл магнитогорский "Металлург"

Спорт
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Талгат Исенов
Фото с сайта "Барыса"
"Барыс" в Астане одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Первые четыре шайбы хозяева льда забили еще в стартовом периоде – отличились Найджел Доус (трижды) и Никита Иванов.

Второй период игроки "Барыса" провели хуже и дважды позволили сопернику реализовать большинство. На 25-й минуте гол забил Сергей Мозякин, а на 27-й – Томаш Филиппи.

В третьем периоде гости смогли сократить счет до минимального после удачного броска Евгения Тимкина.

"Барыс" сумел выдержать натиск соперника, а на последних секундах Константин Пушкарев забил в пустые ворота – 5:3.





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