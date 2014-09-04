"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в первом матче сезона КХЛ

Спорт
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Асхат Ниязов
©kazpravda.kz
Хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в своей первой игре в сезоне 2014/2015 Континентальной хоккейной лиги. Команда Астаны встретилась с уфимским "Салаватом Юлаевым", матч закончился со счетом 5:4, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Уже на 2-й минуте матча гости могли открыть счет. За нарушение правил в наши ворота был назначен буллит, но Ян Лацо отразил удар. Первую шайбу на 4-й минуте с передачи Кевина Даллмэна забросил Найджел Доус, а затем сразу же преимущество своей команды кистевым броском в дальний угол упрочил Дастин Бойд. Третий гол в ворота уфимцев уже на 8-й минуте, с передачи Дастина Бойда, забил Найджел Доус. Во 2-м периоде "Салават Юлаев" сначала отыгрывает одну шайбу, а затем сокращает отрыв до минимума, нападающий Антти Пильстрем оформляет дубль. За 6 минут до конца 2-го периода Алексей Глухов и вовсе сравнивает счет в матче. На 27-й минуте после мощного броска Антти Пильстрема вперед вышел уже "Салават Юлаев". В начале заключительного периода, имея численное преимущество в 2 игрока, наша команда снова сравняла счет в матче. С передачи Найджела Доуса Кевин Даллмэн отправил шайбу в сетку ворот противника. А под занавес матча, буквально на последней секунде, Найджел Доус забил победную шайбу. Итоговый счет – 5:4

Эта игра была началом серии домашних матчей "Барыса". Следующая встреча – против хабаровского "Амура"– состоится 6 сентября . 8 сентября – матч против "Адмирала" из Владивостока. 10 сентября казахстанский клуб померится силами с подмосковным "Витязем".
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