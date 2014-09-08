"Барыс" одержал третью победу подряд в КХЛ

Об этом сообщает корреспондент Vesti.kz
. Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 4:0.
Хозяева вышли вперед на десятой минуте благодаря шайбе Константина
Руденко, которому ассистировал Николай Антропов. Спустя менее чем четыре
минуты эта же пара соорудила и второй гол, а Руденко записал на свой
счет дубль. Стоит отметить, что в атаке принял участие и Роман
Старченко. Не прошло и двух минут, как Дастин Бойд выполнил
свое обещание, отправив третью шайбу в ворота бывшего голкипера
"Барыса" Ари Ахонена. Ассистировали ему в этом моменте Брэндон Боченски и
Найджел Доус. После этого главный тренер "Адмирала" Душан Грегор вместо
Ахонена выпустил на лед Ивана Налимова.
Второй период прошел без забитых шайб. А вот в третьем Константину
Руденко удалось сделать хет-трик. Произошло это на 48-й минуте. Форвард
"Барыса" обокрал защитников "Адмирала" и убежал один на один с
голкипером, которому в итоге не оставил шансов. Причем в этот момент
хоккеисты "Барыса" были в меньшинстве. В оставшееся время казахстанская
команда могла и вовсе сделать счет 5:0, но свое мастерство проявил Иван
Налимов.
Эта победа позволила подопечным Андрея Назарова с восемью очками выйти
на первое место в Восточной конференции. Правда, ханты-мансийской
"Югре", которая после двух игр имеет в своем активе шесть очков,
сегодня, 8 сентября, предстоит сыграть против московского ЦСКА.
Напомним, что в первой встрече "Барыс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:4, а во второй - вырвал
победу у хабаровского "Амура" в серии буллитов - 3:2. В следующей игре,
которая пройдет в среду, 10 сентября, "Барыс" примет в Астане
подольский "Витязь". Начало матча в 19:00 по времени Астаны.