"Барыс" одержал третью победу подряд в КХЛ

Спорт
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Марат Манаспаев
Об этом сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 4:0.
Хозяева вышли вперед на десятой минуте благодаря шайбе Константина Руденко, которому ассистировал Николай Антропов. Спустя менее чем четыре минуты эта же пара соорудила и второй гол, а Руденко записал на свой счет дубль. Стоит отметить, что в атаке принял участие и Роман Старченко. Не прошло и двух минут, как Дастин Бойд выполнил свое обещание, отправив третью шайбу в ворота бывшего голкипера "Барыса" Ари Ахонена. Ассистировали ему в этом моменте Брэндон Боченски и Найджел Доус. После этого главный тренер "Адмирала" Душан Грегор вместо Ахонена выпустил на лед Ивана Налимова.

Второй период прошел без забитых шайб. А вот в третьем Константину Руденко удалось сделать хет-трик. Произошло это на 48-й минуте. Форвард "Барыса" обокрал защитников "Адмирала" и убежал один на один с голкипером, которому в итоге не оставил шансов. Причем в этот момент хоккеисты "Барыса" были в меньшинстве. В оставшееся время казахстанская команда могла и вовсе сделать счет 5:0, но свое мастерство проявил Иван Налимов. Эта победа позволила подопечным Андрея Назарова с восемью очками выйти на первое место в Восточной конференции. Правда, ханты-мансийской "Югре", которая после двух игр имеет в своем активе шесть очков, сегодня, 8 сентября, предстоит сыграть против московского ЦСКА.  

Напомним, что в первой встрече "Барыс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:4, а во второй - вырвал победу у хабаровского "Амура" в серии буллитов - 3:2. В следующей игре, которая пройдет в среду, 10 сентября, "Барыс" примет в Астане подольский "Витязь". Начало матча в 19:00 по времени Астаны.

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