"Барыс" оказался не в силах обыграть казанский "Ак Барс"

В матче против "Ак Барса" казахстанский клуб не смог показать свой лучший хоккей и уехал из столицы Татарстана, не заработав ни одного очка, передает Kazpravda.kz.
Поражение "Барыса", при успешной игре его основного конкурента – нижнекамского "Нефтехимика" – за место в плей-офф, поставило отечественный коллектив в затруднительное положение. Теперь для достижения основной цели сезона – выхода в стадию игр на вылет – клубу из Астаны нужно уповать не только на себя в непростом матче с "Авангардом", но и рассчитывать на осечку "Нефтехимика".
Поединок против "Ак Барса" оказался провальным для обороны подопечных Андрея Назарова. Уже в самом старте матча при игре в большинстве "Барыс" умудрился пропустить шайбу в собственные ворота. До конца первого периода астанинский клуб, несмотря на практически равный по количеству бросков и опасных моментов матч, пропустил еще две шайбы, таким образом проигрывая перед второй двадцатиминуткой в три гола.
Во втором периоде болельщики также увидели немало заброшенных шайб (4), в этот отрезок времени отличались хоккеисты обеих команд, перед последним перерывом на табло горел счет 5:2.
Игроки "Ак Барса" в заключительном периоде полностью контролировали нити игры и не позволили игрокам "Барыса" больше поразить свои ворота. Итоговый счет матча – 5:2. Данный результат поставил гостей в затруднительное положение. В последнем туре КХЛ 18 февраля "Барыс" на выезде померится силами с омским "Авангардом", "Нефтехимик" в родных стенах примет "Салават Юлаев".
В настоящее время у "Барыса" 83 очка, у "Нефтехимика" после победы над "Ладой" (6:3) – 86 баллов.