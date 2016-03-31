Спорт
"Барыс": Основные расходы на проведение Матча звезд несет КХЛ
Ерзат Сергазин
Континентальная хоккейная лига рассматривает заявки четырех городов на проведение традиционного шоу – Матча звезд КХЛ сезона 2016/17. В числе претендентов на его организацию значится и наша столица – Астана, сообщает Kazpravda.kz.

В Казнете развернулись бурные дискуссии по поводу возможного предоставления Астане Матча звезд КХЛ и в большей степени связанных с этим мероприятием расходов. Корреспондент Kazpravda.kz обратился за комментарием в ХК "Барыс".

"Поскольку Матч звезд КХЛ – это мероприятие, которое традиционно организует и проводит сама Лига, то, соответственно, и основные расходы несет КХЛ. Город и клуб, которые принимают Матч звезд КХЛ, несут незначительные сопутствующие организационные расходы, которые компенсируются за счет привлечения спонсоров", – сообщили в клубе.

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Что касается окончательного решения относительно места проведения Матча звезд КХЛ, то в клубе отметили, что решение принимает специальная комиссия КХЛ. "Регламент ее работы, а также сроки принятия решения также определяет лига", – говорится в комментарии.

Не могли мы не поинтересоваться и тем, чьей инициативой является выставление кандидатуры Астаны на проведение столь масштабного и значимого события в хоккейном мире мероприятия.

"После открытия в Астане новой многофункциональной арены столица Казахстана стала готова принимать международные хоккейные соревнования любого уровня. В связи с этим руководством ХК "Барыс" была отправлена соответствующая заявка в Лигу, тем более что последние два Матча звезд КХЛ проходили в городах западной конференции КХЛ. Поэтому справедливо было бы в 2017 году провести Матч звезд на территории Восточной конференции КХЛ", – говорится в ответе клуба "Барыс".

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