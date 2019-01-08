"Барыс" победил "Амур" со счетом 4:2

Спорт
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Фото с сайта vesti.kz
Хоккеисты "Барыса" обыграли хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Vesti.kz.

Игра проходила в Астане сегодня, 8 января, и завершилась со счетом 4:2.

На 19-й минуте капитан "Барыса" Брэндон Боченски вывел свою команду вперед, впервые забив после двухмесячной травмы. На перерыв команды уходили при равном счете - за секунду до сирены у "Амура" отличился Томаш Загорны.

Во втором периоде зрители увидели всего одну шайбу. На 29-й минуте в большинстве забил канадский форвард "Барыса" Патрис Кормье.

Исход игры решился в третьем периоде. На 49-й минуте Николай Рассказов сравнял счет, но "Барыс" снова вышел вперед на 51-й - забил форвард Егор Петухов. Окончательный же счет был установлен на 59-й минуте, когда еще одно большинство реализовал Дастин Бойд.

Как отмечается, для "Барыса" эта победа стала первой в официальных матчах против "Амура" с ноября 2016 года. До сегодняшнего дня астанинский клуб проиграл хабаровской команде пять встреч подряд.

В 2019 году "Барыс" пока идет без поражений - команда Андрея Скабелки выиграла все три матча. С 65 очками астанинцы идут четвертыми в Восточной конференции, а "Амур", потерпевший три подряд поражения, с 31 баллом занимает предпоследнее, 12-е, место.

Прошедший матч стал для "Барыса" первым в домашней серии из пяти игр. Следующий матч астанинцы проведут 10 января против китайского "Куньлуня" - игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

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