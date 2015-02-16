"Барыс" поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ

Астанинский "
Барыс"
поднялся с седьмого на шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
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Это произошло после того, как "Барыс" на выезде обыграл
хабаровский "Амур" (5:3), а уфимский "Салават Юлаев" в гостях уступил новокузнецкому "Металлургу" (2:5). Таким образом, в активе команды Андрея Назарова стало 81 балл, а у уфимцев осталось 80 очков. Обе команды провели по 56 игр.
Первое место на "Востоке" занимает казанский "Ак Барс", набравший 111 очков после 56 матчей. На три балла от лидера отстает новосибирская "Сибирь" (56), а на один – магнитогорский "Металлург" (56).
Добавим, что 16 февраля "Барыс" и "Амур" проведут второй очный матч. Встреча пройдет также в Хабаровске и начнется в 15.00 по времени Астаны.