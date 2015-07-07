"Барыс" подписал канадского защитника

Официальный сайт хоккейного клуба "Барыс" сообщает о подписании нового игрока, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Астанчане подписали 26-летнего канадского защитника Китона Эллерби. С хоккеистом заключен контракт на один год.
Китон провел в НХЛ в общей сложности 218 матчей, в которых набрал 27 (4+23) очков и заработал 90 минут штрафа. Канадец защищал цвета таких команд, как Florida Panthers, Los Angeles Kings и Winnipeg Jets. Кроме того, имеет опыт выступления в WHL и AHL.
Ранее сообщалось, что в ХК "Барыс" сменился тренер
. Им стал Ерлан Сагымбаев, который прежде был наставником национальной сборной Казахстана по хоккею.