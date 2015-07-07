"Барыс" подписал канадского защитника

Спорт
807
Айдар Утешев
Официальный сайт хоккейного клуба "Барыс" сообщает о подписании нового игрока, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Астанчане подписали 26-летнего канадского защитника Китона Эллерби.  С хоккеистом заключен контракт на один год. 

Китон провел в НХЛ в общей сложности 218 матчей, в которых набрал 27 (4+23) очков и заработал 90 минут штрафа. Канадец защищал цвета таких команд, как Florida Panthers, Los Angeles Kings и Winnipeg Jets. Кроме того, имеет опыт выступления в WHL и AHL.

Ранее сообщалось, что в ХК "Барыс" сменился тренер. Им стал Ерлан Сагымбаев, который прежде был наставником национальной сборной Казахстана по хоккею. 

Популярное

Все
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Хищение бюджетных средств вновь выявлено в сфере образования региона
Гигантский курган железного века взят на учет в Северо-Казахстанской области
Около сотни фермеров Мангистау могут лишиться скота
Сразу в двух соседних областных центрах – Актау и Атырау – произошли аварийные отключения электричества
Казахстан намерен включиться в мировой рынок редкоземельных металлов
Пока коньки на гвоздике
Закон Республики Казахстан
Золото Великой степи
Вода, вода – кругом вода
«Уложение Тимура»
У журналистов – своя аллея
Указ Главы государства
ШОС: сформировать собственное видение устойчивого мира
Путевки на Паралимпиаду
Закон Республики Казахстан
Старое доброе телевидение
Январские события: 16 лет дали кызылординцу за организацию массовых беспорядков в здании акимата
В казахстанских колледжах начали выдавать дипломы с QR-кодом
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Высоко сижу, далеко гляжу
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
История журналистики
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
В канун профессионального праздника работников средств массовой информации в Петропавловске по традиции состоялась спартакиада СМИ-2023
В Алматинскую область отправили вертолет для тушения пожара в Иле-Балхашском резервате
Акимат Астаны решил отказаться от салюта на День столицы
Около 60 человек оказались в больнице с отравлением в Кентау
"Зафиксированы попытки рекрутинга костанайцев для участия в вооруженном конфликте в Украине" – облпрокуратура
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Жителю Актау вынесли приговор за убийство своих троих малолетних детей
Токаев поздравил работников средств массовой информации
Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
В Павлодаре задержали закладчицу, замаскированную под фотографа
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)

Читайте также

Хищения в сфере спорта: 21 дело с ущербом в 269 млн тенге р…
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом "Қазақстан барысы-2023"
Сборная Казахстана по баскетболу U-16 вышла на Кубок Азии
УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]