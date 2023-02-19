"Барыс" после двух поражений подряд победил "Куньлунь" в овертайме матча КХЛ

Фото: vesti.kz

ХК "Барыс" одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Игра проходила в Мытищах, где китайский клуб принимает своих соперников.

В основное время команды обменялись голами. Во втором периоде на 33-й минуте Линден Вей вывел "Барыс" вперед.

Хозяева льда отыгрались в третьем периоде, незадолго до финальной сирены. Шайба на счету Джека Родуолда, отличившегося на 58-й минуте.

В овертайме из-за удаления в составе "Куньлуня" астанчане имели численное преимущество - четыре на три, и сумели извлечь из этого пользу. На 62-й минуте Никита Михайлис при участии Вея и Джереми Бракко забросил победную шайбу.

Таким образом, астанчане прервали серию из двух поражений.

Астанчане потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Далее их ждут выездные игры против омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирского ХК "Сибирь" (22 февраля).