"Барыс" потерпел третье поражение кряду в КХЛ

Спорт
Астанинский "Барыс" потерпел третье поражение кряду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив в гостях магнитогорскому "Металлургу", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей в Магнитогорске, завершилось со счетом 2:2 (0:2, 2:0, 0:0).
При этом после первого периода астанчане вели с преимуществом в две шайбы. Сначала Дастин Бойд на восьмой минуте открыл счет в игре, а спустя десять минут Найджел Доус удвоил преимущество "Барыса".
"Магнитка" сумела отыграться во втором периоде усилиями Евгения Бирюкова (22-я) и Сергея Мозякина, забросившего шайбу в большинстве за семь секунд до перерыва.
В заключительном периоде, как и в овертайме, командам отличиться не удалось и победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались хозяева.
Таким образом, "Барыс" во второй раз в сезоне уступил "Магнитке" после поражения в стартовом матче сезона в Астане (1:2). В активе команды из Астаны только одна победа при четырех поражениях со старта сезона. Магнитогорская команда одержала четвертую победу в пяти играх.
Основное время встречи, прошедшей в Магнитогорске, завершилось со счетом 2:2 (0:2, 2:0, 0:0).
При этом после первого периода астанчане вели с преимуществом в две шайбы. Сначала Дастин Бойд на восьмой минуте открыл счет в игре, а спустя десять минут Найджел Доус удвоил преимущество "Барыса".
"Магнитка" сумела отыграться во втором периоде усилиями Евгения Бирюкова (22-я) и Сергея Мозякина, забросившего шайбу в большинстве за семь секунд до перерыва.
В заключительном периоде, как и в овертайме, командам отличиться не удалось и победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались хозяева.
Таким образом, "Барыс" во второй раз в сезоне уступил "Магнитке" после поражения в стартовом матче сезона в Астане (1:2). В активе команды из Астаны только одна победа при четырех поражениях со старта сезона. Магнитогорская команда одержала четвертую победу в пяти играх.