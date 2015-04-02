Спорт
"Барыс" продлил контракт с Андреем Назаровым
Попечительский совет хоккейного клуба "Барыс" продлил контракт с тренерским штабом во главе с Андреем Назаровым еще на один год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

"На заседании попечительского совета ХК "Барыс" по итогам сезона достигнутые командой результаты признаны удовлетворительными, также было принято решение продлить контракт с тренерским штабом Андрея Назарова на сезон-2015/16", – указывается на сайте "Барыса".

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичная команда заняла пятое место в таблице Восточной конференции, а на стадии плей-офф завершила борьбу в первом раунде, уступив омскому "Авангарду" (3:4).

Следует отметить, что по ходу сезона российский специалист находился под угрозой увольнения за недисциплинированное поведение, за что он не единожды подвергался дисквалификациям.

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