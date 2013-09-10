«Барыс» разгромил «Северсталь»

10:1 – именно с такого счета начали «барсы» свой поход за победами в 6-м сезоне КХЛ. Подобная результативность в регулярном чемпионате была зафиксирована лишь однажды, когда в 2011 году сами череповчане с аналогичным счетом переиграли в домашних стенах екатеринбургский «Автомобилист».

До всеобщего же рекорда Лиги нам не хватило лишь одной шайбы. В марте 2009 года в играх плей-офф казанский «Ак барс» разгромил омский «Авангард» со счетом 11:1. Тем не менее нам есть чем еще похвалиться.

В 2011-м мы были сильнее в гостях, обыграв новокузнецкий «Металлург» – 10:2, а 4 января 2009 года в Астане прошла самая результативная игра в истории КХЛ, когда чеховский «Витязь» и «Барыс» на двоих провели 17(!) шайб, причем 11 из них оказались на счету игроков казах­станского клуба.

Разгром россиян в этот раз на 10-й минуте начал нападающий Дастин Бойд. Могли отличиться еще несколько раз, но каучуковый снаряд все не хотел влетать в сетку. В первом периоде больше заброшенных шайб не было, зато всех порадовал кулачный поединок «барса» Джоша Грэттона, который оказался сильнее тафгая череповчан Пахрудина Гимбатова.

Самой результативной стала вторая двадцатиминутка, когда астанинцы шесть раз подряд поразили ворота соперника, а россияне смогли отквитать лишь одну.

Не помогла гостям и замена вратаря на заключительном отрезке. Еще три острые атаки столичных хоккеистов установили окончательный счет во встрече 10:1 в нашу пользу. Помимо Бойда, дублем отметились Брендон Боченски и Найджел Доус, по одной шайбе на свой счет записали игроки сборной Казахстана Федор Полищук, Михаил Рахманов, Дмитрий Уппер, Роман Старченко и Константин Руденко.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ