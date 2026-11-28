За счет этой победы казахстанская команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице КХЛ, передает Kazpravda.kz

Фото: ХК Барыс

"Барыс" в дебютном матче Нурека забросил 7 шайб СКА и во второй раз в истории выиграл в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В первом матче очередной выездной серии «Барыс» в Санкт-Петербурге встречался с командой СКА. Дебютный матч в Континентальной хоккейной лиге провёл казахстанский голкипер Владислав Нурек. В остальном игровой состав астанчан не претерпел изменений после победной встречи с «Северсталью».

Хозяева открыли счёт после точного броска Егора Савикова. «Барыс» на это ответил дуплетом: Тайс Томпсон реализовал большинство, а Асанали Саркенов добил шайбу в ворота после отличной работы всего четвёртого звена в чужой зоне. До перерыва Василий Глотов в свою очередь отличился в формате «5 на 4». Так что на следующий отрезок соперники вышли при ничьей 2:2.

Во втором периоде астанчанам ещё дважды пришлось поиграть в меньшинстве. И «Барыс» выстоял, а затем организовал две голевые контратаки. Джейк Масси сначала забил сам, а затем помог отметиться Алихану Омирбекову.

В заключительной трети голевая феерия продолжилась. Период, как и матч в целом выиграл «Барыс», который одержал вторую победу в истории выездных противостояний с командой СКА. Саркенов оформил дубль, ещё по разу хозяев огорчили Самат Данияр и Всеволод Логвин. Нурек записал в свой актив 31 спасение.

За счет этой победы "Барыс" поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

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