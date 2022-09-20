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«Барыс» снова на коне
Аскар Бейсенбаев

Столичный клуб всухую обыграл новосибирскую «Сибирь» в очередном домашнем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в Астане на стадионе «Барыс-Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу нашей команды. Исход поединка был решен еще в первом периоде, когда на 3-й минуте точным броском с передачи капитана «барсов» канадца Линдена Вея отличился американский нападающий Джереми Бракко, а точку в поединке на 16-й поставил форвард нашей национальной сборной Егор Петухов, которому ассистировали еще один казахстанец Адиль Бекетаев и канадец Джесси Грэм.

Таким образом, «Барыс» одержал третью победу в сезоне, ранее обыграв челябинский «Трактор» со счетом 3:1 и омский «Авангард» – 5:3. Набрав 7 очков в 8 матчах, наша дружина поднялась уже на 6-е место в турнирной таблице в Восточной конференции.

Ну, а теперь немного об общем положении команд в международном первенстве, объединяю­щем команды из нескольких стран. Что касается Востока, где и выступает наш «Барыс», то на первом месте здесь идет «Автомобилист» из Екатеринбурга, который в 8 поединках набрал уже 13 очков. Кстати, одним из лидеров команды является нападающий сборной Казахстана Кертис Волк, который очень удачно влился в стан данной уральской команды.

На втором месте в нашей конференции с 11 набранными очками после 7 поединков расположился казанский «Ак барс», а замыкает тройку лидеров магнитогорский «Металлург» (где просто отлично выступает еще один наш сборник Павел Акользин), у которого после 7 игр в активе уже 10 очков.

Лучшей же командой на данный момент в рамках всей КХЛ является СКА из Санкт-Петербурга, одержавший со старта сезона 8 побед в 8 поединках и набравший 16 очков в Западной конференции.

Вслед за питерцами идут сразу три московские команды – «Динамо», ЦСКА и «Спартак», у которых по 10 очков (первые две дружины провели по 7 матчей, а «гладиаторы» уже 8). Не последнюю роль в составе «армейцев» играет капитан сборной Казах­стана Даррен Диц, а у «Спартака» в лидеры пробивается один из самых именитых игроков нашей страны Роман Старченко.

Стоит отметить, что по индивидуальным показателям лучше всего себя сейчас проявляют игроки «Автомобилиста». Так, лучшим бомбардиром является канадский легионер уральцев Брукс Мэйсек, у которого уже 14 набранных очков (6 голов и 8 точных передач). По 11 очков набрали его сокомандники – француз Стефан Да Коста (4+7), россиянин Сергей Широков (6+5) и казахстанец Кертис Волк (3+8).

А вот лучшим снайпером чемпионата пока является Марат Хайруллин из СКА, у которого на счету уже 7 заброшенных шайб. По 6 взятий ворот оформили вышеназванные Брукс Мэйсек и Сергей Широков.

По количеству меньше всего пропущенных шайб (с учетом суммарного игрового времени) лидируют вратарь челябинского «Трактора» Илья Проскуряков (у которого коэффициент надежнос­ти составляет – 1.30, при этом он отразил 95,4% всех бросков), далее следует голкипер «Адмирала» из Владивостока Никита Серебряков (1.33 – 92,5%) и страж ворот новосибирской «Сибири» Антон Красоткин (1.38 – 94,9%).

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