«Барыс» стал лидером «Востока»

Спорт
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05 «Красно-белые» прилетели в Астану, имея на плечах груз проблем. Сегодня именитый клуб терпит финансовое бедствие и даже приступил к распродаже своих лидеров. Тем не менее для «Спартака» матч в столице Казахстана был принципиальным – потерпев ранее поражение в домашних стенах, он спешил добиться реванша в гостях.

Россияне начали игру неплохо, но казахстанцы оказались все же активнее. Уже на 6-й минуте Найджел Доус открыл счет. Во второй двадцатиминутке гости его сравняли, но уже через минуту Талгат Жайлауов вновь вывел «барсов» вперед. Далее было немало обоюдоострых атак, которые закончились еще тремя взятиями ворот. Итоговый счет – 4:2 в нашу пользу.

Стоит отметить, что эта победа для астанинцев стала 30-й в сезоне и вывела их на первое место в Восточной конференции.

Продолжают свое выступление казахстанские дружины и во втором по рангу хоккейном турнире – ВХЛ. После нескольких поражений подряд наконец-то смогли добиться выигрыша представители Усть-Каменогорска. Победив на родной площадке нижнетагильский «Спутник» со счетом 3:2, команда «Казцинк-Торпедо» поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы.

А вот неожиданно разгромное поражение потерпел один из лидеров чемпионата – карагандинская «Сарыарка». На выезде наша команда была бита тольяттинской «Ладой» – 3:8. Но несмотря на проигрыш «беркуты» по-прежнему в числе лидеров – в турнирной таблице они занимают третье место.

В число потенциальных команд, которые будут участвовать в плей-офф МХЛ, наконец-то вошли столичные «Снежные барсы», которые в последней игре в гос­тях смогли одолеть сибирский клуб «Тюменский Легион» со счетом 3:1. Надеемся, что фарм-клуб «Барыса», представляющий нашу республику в данном турнире, в последних турах не растеряет преимущества и поборется за главный трофей молодежной лиги.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
 фото Игоря БУРГАНДИНОВА

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