«Барыс»: три победы и одна осечка

Особенно порадовал казахстанцев матч с «Авангардом». Даже быстрый гол форварда гостей Наиля Якупова на пятой минуте не смутил хозяев. Американский нападающий Тайс Томпсон вскоре восстановил равновесие, а во втором периоде его соотечественники Джастин Бэйли и Мэйсон Морелли вывели «Барыс» вперед – 3:1. В заключительной двадцатиминутке Бэйли и Томпсон оформили по дублю, установив окончательный счет – 5:1. Эта победа стала третьей подряд после выездных успехов над нижнекамским «Нефтехимиком» (5:4 в овертайме) и московским «Спартаком» (4:3 по буллитам).

К сожалению, встреча с «Сибирью» в Астане сложилась иначе. На шайбу нападающего гостей Степана Никулина хозяева ответили еще в первом периоде: Морелли сравнял счет, а игрок сборной Казахстана Кирилл Савицкий и вовсе вывел свою дружину вперед. Во второй двадцатиминутке зрители голов не увидели, а вот в третьей удача отвернулась от нашей команды. Канадский легионер новосибирцев Тейлор Бек восстановил равенство на 51-й минуте, а спустя пять минут их форвард Павел Тютнев забросил победную шайбу – 3:2 в пользу гостей.

Обидное поражение, ведь до очередного успеха оставалось совсем немного. Тем не менее «Барыс» с 16 очками занимает пятую строчку Восточной конференции и сохраняет хорошие возможности для продолжения борьбы за плей-офф. Сегодня вечером наша команда проэкзаменует екатеринбуржцев, и хочется верить, что поддержка родных трибун поможет «барсам» вновь порадовать своих поклонников.

А тем временем во внутреннем первенстве страны Pro Hokei Ligasy уверенно выступает другой столичный клуб – «Номад». «Кочевники» лидируют в турнирной таблице, набрав 34 очка в 18 встречах. В принципиальном противостоянии с кокшетауским «Арланом» астанчане обменялись победами. Сначала хозяева оказались сильнее в овертайме – 3:2, но на следующий день «Номад» взял реванш – 4:2, сохранив лидерские позиции.

Ближайшим преследователем столичной команды остается «Арлан» с 27 очками, а третьим идет устькаменогорское «Торпедо» (26). В последних поединках восточноказахстанцы не оставили шансов павлодарскому «Иртышу», разгромив соперника в двух спаренных матчах со счетом 13:0 и 8:0. Положение павлодарцев незавидное: всего один балл и 132 пропущенные шайбы.

В других встречах рудненский «Горняк» и «Алматы» обменялись победами – 3:0 и 2:5. Петропавловский «Кулагер» после домашнего поражения от карагандинской «Сарыарки» (1:3) сумел взять реванш в серии буллитов – 2:1. А «Актобе» на своем льду переиграл атырауский «Бейбарыс» – 2:1.