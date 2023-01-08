"Барыс" уверенно обыграл фаворита в выездном матче КХЛ

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В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с владивостокским "Адмиралом", передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмое место Восточной конференции лиги, а российский был на шестом.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грант, Шевченко-Вей-Бракко; Сергиенко-Грэм, Луис-Борисевич-Михайлис; Мищенко-Григорьев, Асетов-Шестаков-Петухов; Данияр-Кайыржан, Максимов-Гурков-Шайхмедденов.

Валерий Орехов открыл счет в поединке, но еще до завершения первого периода его сравнял Алекс Грант. Во второй части игры Грант оформил хет-трик, соперник поменял вратаря, но и это не помогло, защитник астанчан сделал покер. Заключительная двадцатиминутка помогла гостям увеличить разрыв, отметился Егор Петухов. 5:1 — сильнее казахстанцы.

Завтра команды проведут повторную встречу.