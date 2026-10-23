«Барыс» вернулся в тройку лидеров Востока

Встреча ведущего клуба нашей страны в Минске получилась упорной и малорезультативной. В первых двух периодах команды так и не смогли открыть счет, хотя хозяева чаще угрожали воротам соперника. Развязка наступила в самом начале третьего периода. Семен Симонов поразил ворота минчан на 28-й секунде после передач американских легионеров Джейка Масси и Мэйсона Морелли. Эта шайба оказалась единственной в матче и принес­ла «Барысу» два очка.

Вратарь астанчан Андрей Шутов отразил все 28 бросков по своим воротам и сыграл важную роль в победе. Его партнеры по команде нанесли 21 бросок в створ, но сумели реализовать один из немногочисленных голевых моментов. В таких встречах цена каждой ошибки особенно высока, поэтому надежная игра в обороне и хладнокровие вратаря оказались не менее важны, чем результативная атака Симонова.

Напомним, что перед поездкой в Беларусь «Барыс» на выезде уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:5, проиграл владивостокскому «Адмиралу» в овертайме – 4:5, а затем потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» – 1:4. На этом фоне сухая победа над минским «Динамо» имеет особое значение. Команда не только остановила неудачную серию, но и получила возможность продолжить борьбу за высокие позиции. После 20 матчей в активе казахстанского клуба 23 очка и третья строчка Восточной конференции. Следующий поединок астанчане проведут уже сегодня в Санкт-Петербурге против «Шанхайских Драконов».

Тем временем в чемпионате Казахстана команды продолжают борьбу в регулярном сезоне. Одним из наиболее стабильных коллективов последних игровых туров остается карагандинская «Сарыарка». На прошедшей неделе «беркуты» дважды разгромили атырауский «Бейбарыс» со счетом 5:0 и 6:0. В двух матчах карагандинцы забросили 11 шайб, не пропустив ни одной.

Не менее результативно провел свои встречи рудненский «Горняк». Вначале он уступил столичному «Номаду» со счетом 1:3, однако уже на следующий день взял убедительный реванш – 6:0. Усть-каменогорское «Торпедо» дважды обы­грало «Актобе»: сначала со счетом 4:2, затем – 3:1. Эти результаты позволили команде подтвердить свои претензии на высокие места в национальном первенстве.

Не обошлось и без напряженных концовок. Кокшетауский «Арлан» дважды встретился с «Алматы» и одержал две победы – 3:0 и 4:3. Во втором матче алматинцы оказали куда более серьезное сопротивление, и исход встречи решился в результативной борьбе. А 28 октября «Кулагер» и «Бейбарыс» выдали еще один близкий по счету матч: основное время завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее оказалась уральская команда – 4:3.

Результаты последних туров показывают, что в чемпионате страны хватает как разгромных побед, так и матчей, в которых судьба очков решается в концовке. «Сарыарка», «Горняк», «Торпедо» и «Арлан» продемонстрировали высокую результативность, но оценивать расстановку сил только по отдельным встречам было бы преждевременно. Регулярный чемпионат длинный, и стабильность на дистанции остается главным условием успеха.