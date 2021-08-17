«Барыс» вновь сильнее всех

В финале предсезонного турнира команда из Нур-Султана обыграла карагандинскую «Сарыарку» со счетом 7:3, взяв еще и реванш за поражение «беркутам» на старте этого кратко­срочного первенства.

В первом периоде вначале градом шайб отметились «барсы», у которых забивали Кертис Волк (4-я минута), Егор Шалапов (7-я) и Мэтт Фрэттин (9-я). А потом к взятию ворот приступили и карагандинцы, у которых точными бросками отметились Степан Грымзин (11-я минута) и Сергей Голоднюк (19-я, в большинстве).

В начале второй двадцатиминутки хоккеисты «Сарыарки» и вовсе сравняли счет, когда Степан Грымзин оформил дубль. Однако на 34-й минуте столичный клуб вновь вышел вперед благодаря усилиям Якоба Лильи. А за 28 секунд до завершения периода Даррен Диц удвоил преимущество команды, реализовав большинство.

В заключительном периоде продолжал забивать только «Барыс». На 49-й минуте Егор Петухов забросил шестую шайбу в ворота карагандинцев, а точку в матче поставил Роман Старченко, отличившийся за 34 секунды до финальной сирены.

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги Кубка Президента и оценил игру новичков команды на турнире:

– Хорошая игра, достойна финала. Соперник солидный и организованный, очень много неприятностей сегодня нам доставил. Но наша команда с каждой игрой прибавляла и по движению, и по качеству передач. Мы создали очень много моментов, которые обязаны были реализовывать, но игра вратарей и оборона соперника не позволяли нам этого сделать. Демид Еремеев у «Сарыарки» здорово сыграл на воротах, выручил свою команду. Скажу, что в целом доволен сегодня командой. В нужный момент добавили. Мы посмотрели на новичков и молодежь. С каждой игрой они прибавляют, понимают систему команды. Доволен, как они влились в коллектив, как их приняла команда. Доволен тем, что они показывают на льду. Конечно, это не лучшие их матчи, но я уверен, что в сезоне они покажут себя с наилучшей стороны.

Массовой дракой завершился поединок за третье место, где пекинский «Куньлунь Ред Стар» смог вырвать победу у усть-каменогорского «Торпедо» со счетом 2:1. Инцидент произошел в концовке третьего периода, когда вначале кулачный бой затеяли представитель восточноказахстанского клуба Стас Петросян и форвард китайцев Ян Ху. Но главными действующими лицами все же оказались не они, а забросившие шайбы у гостей Райан Спроул (18-я минута) и Кори Кейн (30-я). У проигравших отличился Егор Мажуга (58-я).