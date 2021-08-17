Статьи

«Барыс» вновь сильнее всех

Дмитрий Норкин

В финале предсезонного турнира команда из Нур-Султана обыграла карагандинскую «Сарыарку» со счетом 7:3, взяв еще и реванш за поражение «беркутам» на старте этого кратко­срочного первенства.


В первом периоде вначале градом шайб отметились «барсы», у которых забивали Кертис Волк (4-я минута), Егор Шалапов (7-я) и Мэтт Фрэттин (9-я). А потом к взятию ворот приступили и карагандинцы, у которых точными бросками отметились Степан Грымзин (11-я минута) и Сергей Голоднюк (19-я, в большинстве).


В начале второй двадцатиминутки хоккеисты «Сарыарки» и вовсе сравняли счет, когда Степан Грымзин оформил дубль. Однако на 34-й минуте столичный клуб вновь вышел вперед благодаря усилиям Якоба Лильи. А за 28 секунд до завершения периода Даррен Диц удвоил преимущество команды, реализовав большинство.


В заключительном периоде продолжал забивать только «Барыс». На 49-й минуте Егор Петухов забросил шестую шайбу в ворота карагандинцев, а точку в матче поставил Роман Старченко, отличившийся за 34 секунды до финальной сирены.


Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги Кубка Президента и оценил игру новичков команды на турнире:


– Хорошая игра, достойна финала. Соперник солидный и организованный, очень много неприятностей сегодня нам доставил. Но наша команда с каждой игрой прибавляла и по движению, и по качеству передач. Мы создали очень много моментов, которые обязаны были реализовывать, но игра вратарей и оборона соперника не позволяли нам этого сделать. Демид Еремеев у «Сарыарки» здорово сыграл на воротах, выручил свою команду. Скажу, что в целом доволен сегодня командой. В нужный момент добавили. Мы посмотрели на новичков и молодежь. С каждой игрой они прибавляют, понимают систему команды. Доволен, как они влились в коллектив, как их приняла команда. Доволен тем, что они показывают на льду. Конечно, это не лучшие их матчи, но я уверен, что в сезоне они покажут себя с наилучшей стороны.


Массовой дракой завершился поединок за третье место, где пекинский «Куньлунь Ред Стар» смог вырвать победу у усть-каменогорского «Торпедо» со счетом 2:1. Инцидент произошел в концовке третьего периода, когда вначале кулачный бой затеяли представитель восточноказахстанского клуба Стас Петросян и форвард китайцев Ян Ху. Но главными действующими лицами все же оказались не они, а забросившие шайбы у гостей Райан Спроул (18-я минута) и Кори Кейн (30-я). У проигравших отличился Егор Мажуга (58-я).

Популярное

Все
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
От сборной до «Кайрата»
Чемпионки и чемпионы
Из жизни окон
Игра с общим знаменателем
Шоколада и зрелищ!
Разные и одинаково достойные
Кричите громче, вас не слышно!
Послы дружбы
Баллада о пирате и казино
Как сохранить духовные святыни
Ремесленничество – не антураж
Через призму инновационных подходов
Здесь зажигаются звезды
Музыка без границ
#Цифровизация: мифы & реальность
Дела семейные
Искусство как бренд
«Мертвые души» в очереди на жилье
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Статьи
Как сохранить духовные святыни
Статьи
Ремесленничество – не антураж
Статьи
Разные и одинаково достойные
Статьи
Послы дружбы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]