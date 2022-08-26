Барышня-боярышня

Конец августа – лучшее время запастись целебными дарами природы.

В конце августа – начале сентября у нас в доме собирали посылку: кедровые орехи, мед, орешки в меду, сушеные ягоды боярышника, шиповника, пакетики кипрея, бадана… Все это складывалось в рюкзак и отправлялось в Ангрен родственникам, переехавшим в Узбекистан для работы на местной гидроэлектростанции. Каждый год родные с нетерпением ждали гостинцев из Рудного Алтая.

– Это же такая вкуснотища – чай с травами, угощение с кед­ровыми орехами! – подхватил мои воспоминания знаток целебных растений, житель Усть-Каменогорска Виктор Федоров. – Орешки жаришь на сковородке, пока они подпрыгивать не начнут. Потом их сразу в холодную воду минуты на три, дальше в дуршлаг и – на пергамент. Подсохли – накрываешь вторым лис­том, проходишься слегка скалкой, готово: собирай ядрышки! Хоть так ешь, хоть в мед клади.

Ближе к осени у горожанина всегда наготове небольшие картонные коробки под боярку и шиповник. Собирать их несложно – на Казахстанском Алтае полно мест, где они растут, в том числе возле областного центра. Растения обычные, в перечень краснокнижных не входят. Закон не запрещает сделать скромный личный запас. Поспевший боярышник виден издалека. Кустистое дерево, словно праздничная открытка, бросается в глаза ярким сочетанием красного и зеленого. Ягоды горят рубинами, ни один фотоохотник не пропустит такой кадр.

Во время заготовки одну руку Виктор защищает рабочей рукавицей, чтобы придерживать колючие ветки. Спелую ягоду обирает сразу гроздьями – ягодки сами снимаются с черенков. В урожайный год, по его словам, можно за час-полтора наполнить 5-литровое ведерко. Этого за глаза хватит на всю зиму.

В народе боярышник еще называли барыня-дерево – его плоды использовали как проверенное веками средство от аритмии, повышенного давления, тревожности, бессонницы. Сегодня наука дала точный ответ, за счет чего ягоды являются целебными. Они содержат витамины С, К, РР, токоферолы, каротиноиды, пектин, эфирные масла, большой комплекс микро­элементов – магний, железо, алюминий, калий, кальций, медь, кобальт, молибден, йод, марганец. А еще целый спектр ненасыщенных жирных кислот, крайне необходимых для нормализации функций сердца, головного мозга, почек, печени. По словам Виктора Федорова, он постоянно балует себя чаем из даров природы: кладет в заварник по 3-4 ягодки боярки и шиповника, по щепотке душицы, зверобоя, таволги – такой состав и от инфекции защищает, и иммунитет укрепляет.

– В детстве бабушка делала из боярки повидло, – рассказал усть-каменогорец. – Доводила до кипения, чтобы ягоды стали мягкими и протирала через сито. Получалась масса без косточек. Можно было разбавить сахаром, но бабушка чаще клала мед.

Сам горожанин плоды сушит – рассыпает ровным слоем на чистую ткань и хранит под навесом, пока они не затвердеют. Высушенные ягоды становятся темно-коричневыми, сморщенными, «деревянными». Но при этом отлично сохраняют все полезные свойства. То же самое знаток трав делает с урожаем шиповника.

– Боярка и шиповник – это чемпионы по помощи сердцу и сосудам, – заключил мой собеседник. – Правда, важно знать меру, как, впрочем, и с любыми целебными растениями. Нельзя переборщить. Боярышник снижает давление, поэтому, например, его не рекомендуют женщинам, которые ждут ребенка или кормят грудным молоком.