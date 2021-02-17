Башенные краны впервые начали выпускать в Нур-Султане

Экономика
В столице впервые начали выпускать башенные краны. Об этом сообщил на своей странице в Instagram аким города Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz.
"В рамках проекта "Экономика простых вещей" по поддержке отечественных производителей стройиндустрии в столице впервые запустили производство своих строительных кранов. Ранее башенные краны привозили из-за рубежа, что за счет транспортировки только увеличивало их стоимость. Сегодня посетили цех, где недавно был выпущен самый первый столичный кран. Учитывая, что стройработы являются основным драйвером, производство своих отечественных материалов для нас крайне важно. В прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. К примеру, построили более 7 тыс. социальных квартир, в текущем году данную планку ещё поднимем. И здесь мы также будем поддерживать наше производство", - рассказал градоначальник.
По его словам, первые строительные краны начала выпускать компания ТОО "Лашын Фактори", которая является участником СЭЗ "Астана - новый город" и расположена в Индустриальном парке №1. На этом же предприятии также выпускают отечественные лифты.
"Сейчас работаем над расширением предприятия. Данные лифты поставляли, к примеру, во время проведения ЭКСПО, в ЖК, построенные по госпрограммам и т.д. Инвесторам по поручению Главы государства создаем комфортные условия и работаем над улучшением инвестклимата. Только за прошлый год, несмотря на пандемию, удалось привлечь свыше 1 триллиона тенге частных инвестиций, поддержали 111 инвестпроектов. В первую очередь поддерживаем те проекты, которые необходимы горожанам и городу. Это соцобъекты, в сфере промышленности, логистики, торговли и т.д. Создание данных новых проектов позволить создать до 18 тыс. рабочих мест", - отметил Кульгинов.
"В рамках проекта "Экономика простых вещей" по поддержке отечественных производителей стройиндустрии в столице впервые запустили производство своих строительных кранов. Ранее башенные краны привозили из-за рубежа, что за счет транспортировки только увеличивало их стоимость. Сегодня посетили цех, где недавно был выпущен самый первый столичный кран. Учитывая, что стройработы являются основным драйвером, производство своих отечественных материалов для нас крайне важно. В прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. К примеру, построили более 7 тыс. социальных квартир, в текущем году данную планку ещё поднимем. И здесь мы также будем поддерживать наше производство", - рассказал градоначальник.
По его словам, первые строительные краны начала выпускать компания ТОО "Лашын Фактори", которая является участником СЭЗ "Астана - новый город" и расположена в Индустриальном парке №1. На этом же предприятии также выпускают отечественные лифты.
"Сейчас работаем над расширением предприятия. Данные лифты поставляли, к примеру, во время проведения ЭКСПО, в ЖК, построенные по госпрограммам и т.д. Инвесторам по поручению Главы государства создаем комфортные условия и работаем над улучшением инвестклимата. Только за прошлый год, несмотря на пандемию, удалось привлечь свыше 1 триллиона тенге частных инвестиций, поддержали 111 инвестпроектов. В первую очередь поддерживаем те проекты, которые необходимы горожанам и городу. Это соцобъекты, в сфере промышленности, логистики, торговли и т.д. Создание данных новых проектов позволить создать до 18 тыс. рабочих мест", - отметил Кульгинов.