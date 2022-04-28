Башенный кран упал в квартиру многоэтажного дома в Нур-Султане

В Нур-Султане башенный кран упал на многоэтажный дом и пробил окно квартиры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС города.

"28 апреля в 14:26 часов подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султан в составе 4-х человек и 1 единицы техники выехали по адресу: ул. Сыганак 2А. По прибытию было установлено, что предварительно в окно квартиры на 6-ом этаже упала стрела автокрана. На место вызова направлены сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности по городу Нур-Султан. За более подробными сведениями необходимо обратиться в департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по города Нур-Султан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.