Башенный кран упал на стройке в Нур-Султане

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили о падении башенного крана в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 13 июня, около 18:20 часов, на строительном объекте ЖК "SEN", в райне Есиль, по улице Толе би, 57 (генеральный подрядчик ТОО "Стройцентр 2012"), произошло падение башенного крана КБ-405, принадлежащего ТОО "НЕОТЕХ". Работы на данном объекте были приостановлены в связи со штормовым предупреждением. Кран готовился к демонтажу. Жертв и пострадавших нет", - говорится в информации.

По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра (порывы ветра достигали 20-25 м/с).

"Детали уточняются. На месте происшествия работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Нур-Султан", - добавили в пресс-службе.

Отметим, за последнее время в городе это уже не первый случай, недавно сообщалось, что башенный кран упал на многоэтажный дом и пробил окно квартиры по улице Сыганак 2А.