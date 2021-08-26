Политика
Башимов: "Слышащее государство" – это реализация принципов Конституции Казахстана
Марат Башимов, директор Экспертного института европейского права и прав человека
С того момента, когда народ Казахстана сделал свой выбор, проголосовав на референдуме за действующую Конституцию, сбылась мечта многих поколений казахов о независимости, свободе, справедливости, демократии, равноправии и прогрессе.

Философию Конституции, нашего Основного закона, отражает ее преамбула, где четко указаны ценностные ориентиры нашего движения вперед в этом бушующем и сложном, противоречивом мире: «мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию».

Как доктор юридических наук, занимающийся общей теорией прав человека, могу однозначно сказать, что наша Конституция соответствует всем международным стандартам в области прав человека, Биллю о правах человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это отмечено в своих решениях Венецианской комиссией Совета Европы.

На сегодняшний день важным является реализация конституционных норм о правах человека на практике, полноценная и эффективная законопроектная работа с тем, чтобы законы и подзаконные акты соответствовали Конституции, а за ней осуществлялся действенный конституционный контроль. Вот, в этом направлении еще предстоит большая работа.

Конституция сразу со статьи первой начинается с провозглашения основного принципа – приоритета прав простого человека: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.» То есть не просто деятельность государства, а высшими ценностями государства – является человек. И не человек служит государству, а государство, государственные органы должны работать для прав вот этого самого простого человека.

Реализация этих принципов на практике воплощается Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в провозглашенных им концепциях «слышащего государства», построении «справедливого общества и эффективного государства».

Они четко отражают конституционные принципы и нормы о народовластии, приоритете прав и свобод человека, об идеологическом и политическом многообразии, равенстве всех перед законом и судом, о праве на справедливую судебную защиту, о запрете дискриминации по любым основаниям, о праве гражданина в управлении государством, о праве избирать и быть избранным, об общественном контроле, борьбе с коррупцией и многое другое.

Создание Национального совета общественного доверия (НСОД) – этого уникального института прямого диалога власти и гражданского общества явилось прогрессивным шагом и знаменательным событием в движении государства к демократическим ценностям, принципам верховенства права и прав человека. Именно на этой площадке НСОД, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым озвучивались важные и нужные пакеты политических реформ, будь то либерализация выборного законодательства или закона о мирных собраниях, решение социальных проблем или повышение статуса омбудсмена (уполномоченного по правам человека), приближение к индикаторам по правам человека ООН и много других важных инициатив. Члены НСОД постоянно предлагают конструктивные предложения в разных сферах правозащитной деятельности, взаимоотношений государства и гражданского общества.

В рамках реализации разных инициатив Национального совета общественного доверия за короткое время уже принято 17 законов, три указа Президента, 28 различных приказов министерств, постановлений Правительства. И все это направлено на прогрессивные демократические преобразования, а самое главное, на реализацию принципов и норм Конституции Казахстана, нашего Основного закона, по которым мы все живем.

Все реформы, проводимые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым – это движение вперед по демократизации, либерализации общественных отношений, повышения эффективности защиты конституционных прав наших граждан.

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