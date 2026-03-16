Башкирское трио AY YOLA признали «Лучшей поп-группой года» на премии «Виктория - 2026»

Дана Аменова
специальный корреспондент

Композиция Homay в течение прошлого года продемонстрировала высокие показатели по количеству прослушиваний

Фото: instagram.com/ayyola.music/

Группа AY YOLA стала лауреатом Российской национальной музыкальной премии «Виктория - 2026», одержав победу в номинации «Поп-группа года», сообщает Kazpravda.kz

Проект, в основе которого лежит синтез современной поп-музыки и башкирского национального эпоса, ранее получил широкое распространение на цифровых платформах.

В частности, композиция Homay продемонстрировала высокие показатели по количеству прослушиваний и была представлена в категориях «Песня года» и «Музыкальное видео года».

Участники коллектива и композитор Руслан Шайхитдинов в рамках церемонии выразили признательность слушателям и академии за внимание к их творчеству, подчеркнув значимость интеграции этнических мотивов в актуальное культурное пространство.

Премия «Виктория», основанная на закрытом голосовании профессионалов индустрии, в очередной раз подтвердила статус коллектива как одного из заметных представителей современной сцены наряду с другими признанными артистами.

 

