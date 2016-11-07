​Башни в дыму

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Серик БАЕВ, Алматы

В срочном порядке было эвакуи­ровано около 80 человек. В тушении пожара приняли участие 150 человек личного состава и 34 единицы техники ДЧС. Были задействованы 50 сотрудников Национальной гвардии, 65 сотрудников ДВД Алматы, 30 единиц техники Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Благодаря слаженным действиям пожар был локализован в 20 час. 7 мин. и ликвидирован в 20 час. 36 мин. Его площадь сос­тавила 1 800 кв. м. Как уточняет пресс-служба ДЧС Алматы, еще до прибытия пожарных подразделений вследствие отравления угарным газом скончался сварщик. На следующий день в ходе разбора завалов были обнаружены тела еще пятерых погибших.

«По факту пожара в бизнес-центре полиция Алматы проводит досудебное расследование, в рамках производства которого будет проведен комплекс следственных мероприятий, а также ряд судебных экспертиз, по результатам чего станут известны факторы, предшествовавшие пожару, и другие обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении пресс-службы ДВД Алматы.

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