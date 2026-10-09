Башня Джидда вошла в топ-15 высочайших зданий мира

В мире,Строительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Хотя строительство еще не завершено, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Амбициозный проект башни Джидда (Jeddah Tower) в Саудовской Аравии постепенно приближается к своей цели. После завершения строительства небоскреб станет самым высоким зданием в мире. При этом он уже вошел в число 15 высочайших зданий планеты, хотя до проектной высоты ему еще далеко.

Башня Джидда, также известная как JEC Tower и Kingdom Tower, спроектирована архитектурным бюро AS+GG, специализирующимся на небоскребах. Его основатели — Эдриан Смит и Гордон Гилл. Смит также участвовал в проектировании нынешнего рекордсмена, небоскреба «Бурдж-Халифа», когда работал в архитектурной компании Skidmore, Owings & Merrill.

Масштаб проекта впечатляет даже по меркам современной высотной архитектуры. Башня Джидда уже относится к категории сверхвысоких небоскребов. На данный момент в здании насчитывается 118 этажей, а его высота достигла 474 метров. По этому показателю оно немного превзошло второй по высоте небоскреб США — Central Park Tower в Нью-Йорке, также спроектированный бюро AS+GG.

Однако после завершения строительства башня станет более чем вдвое выше. Точная проектная высота пока не раскрывается, но известно, что она превысит 1000 метров. Таким образом, небоскреб значительно обгонит «Бурдж-Халифу».

Внутри башни установят 59 лифтов, которые позволят быстро перемещаться между этажами. В здании разместятся роскошный отель, многочисленные офисные помещения, просторные апартаменты и туристическая инфраструктура, включая самую высокую в мире смотровую площадку.

Башня Джидда станет центральным объектом нового городского района в одноименном портовом городе Саудовской Аравии. Проект реализует компания Kingdom Holding. Строительство началось еще в 2013 году, однако впоследствии работы остановились на уровне 60-го этажа и были приостановлены на несколько лет. В публикациях того времени задержки связывали, в частности, с политическими интригами при дворе и чистками, инициированными наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Теперь строительство возобновлено, и башня может стать одним из наиболее заметных успехов Саудовской Аравии в реализации масштабных инфраструктурных проектов. Это происходит на фоне того, как некоторые другие амбициозные мегапроекты королевства, включая кубический небоскреб Mukaab и футуристический город «Зеркальная линия» (The Line), столкнулись с серьезными трудностями.

Завершить строительство башни Джидда планируется в конце 2028 года.

#Саудовская Аравия #Джидда #башня #небоскреб

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