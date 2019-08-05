​Бассейн впадает... в Алаколь

Большой общественный резонанс и возмущение казахстанцев вызвал видеоролик в соцсетях, снятый на днях в курортной зоне села Акши Алакольского района. Из установленной на берегу Алаколя трубы производился слив мутной серой жидкости прямо в озеро.
Как предположили авторы видео, они стали свидетелями канализационного стока с территории гостиничного комплекса «Коктем гранд ресорт». А ведь в это время, заметили они, рядом купались взрослые и дети.
На место происшествия срочно прибыла комиссия, в состав которой вошли специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, акимата области, правоохранительных органов. Проверяющие установили, что технический сброс действительно осуществлен из двух бассейнов вышеуказанной гостиницы.
– Считаю подобное недопустимым, – отреагировал глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев. – Инцидент будет подробно изучен, виновные понесут наказание.
Между тем, как пояснили сотрудники оскандалившегося гостиничного комплекса, в прибрежную зону сливалась не канализационная, а чистая озерная вода. Глубинными насосами ее закачивают из Алаколя в бассейны, а через 10 дней снова сливают обратно без каких-либо примесей. Когда вода по трубе под напором поступает на дно озера, поднимаются муть или ил. Наблюдавшим это людям казалось, что льется грязная жидкость.
Так или иначе, сейчас сброс прекращен, ведутся лабораторные исследования проб воды, взятой с места слива. По результатам бактериологического, санитарно-химического, вирусологического и паразитологического анализов будут приняты соответствующие меры в отношении ТОО «Коктем гранд».
Напомним, что многофункциональный пятизвездочный гостиничный комплекс с большой помпой был открыт в августе прошлого года. В ходе церемонии отмечалось, что на побережье Алаколя это первый объект международного уровня, по комфорту и сервису ничем не уступающий заграничным отелям. В сезон здесь могут отдохнуть 30 тыс. туристов. Эксперты придавали важную роль гостинице в развитии инфраструктуры курортной зоны