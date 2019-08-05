​Бассейн впадает... в Алаколь

Большой общественный резонанс и возмущение казахстанцев вызвал видеоролик в соцсетях, снятый на днях в курортной зоне села Акши Алакольского района. Из установленной на берегу Алаколя трубы производился слив мутной серой жидкости прямо в озеро.

Как предположили авторы видео, они стали свидетелями канализационного стока с территории гостиничного комплекса «Коктем гранд ресорт». А ведь в это время, заметили они, рядом купались взрослые и дети.

На место происшествия срочно прибыла комиссия, в состав которой вошли специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, акимата области, правоохранительных органов. Проверяющие установили, что технический сброс действительно осуществлен из двух бассейнов вышеуказанной гостиницы.

– Считаю подобное недопустимым, – отреагировал глава Мин­экологии Магзум Мирзагалиев. – Инцидент будет подробно изучен, виновные понесут наказание.

Между тем, как пояснили сот­рудники оскандалившегося гостиничного комплекса, в прибрежную зону сливалась не канализационная, а чистая озерная вода. Глубинными насосами ее закачивают из Алаколя в бассейны, а через 10 дней снова сливают обратно без каких-либо примесей. Когда вода по трубе под напором поступает на дно озера, поднимаются муть или ил. Наблюдавшим это людям казалось, что льется грязная жидкость.

Так или иначе, сейчас сброс прек­ращен, ведутся лабораторные исследования проб воды, взятой с места слива. По результатам бактериологического, санитарно-химического, вирусологического и паразитологического анализов будут приняты соответствующие меры в отношении ТОО «Коктем гранд».

Напомним, что многофункцио­нальный пятизвездочный гос­тиничный комплекс с большой помпой был открыт в августе прошлого года. В ходе церемонии отмечалось, что на побе­режье Алаколя это первый объект международного уровня, по комфорту и сервису ничем не уступающий заграничным оте­лям. В сезон здесь могут отдохнуть 30 тыс. туристов. Эксперты придавали важную роль гостинице в развитии инфраструктуры курортной зоны