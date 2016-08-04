В областном центре прошел международный турнир по пляжному футболу «Лига Евразии».

Он собрал команды «Джокер» из Новосибирска, «АлтайСоккер» из Барнаула, «Троя» из Томска и павлодарский «Арман».

По словам организаторов этого соревнования, цель «Лиги Евразии» – способствовать развитию пляжного футбола в регионе Сибири и Казахстана, а также внести свой вклад в дальнейшее укрепление связей и контактов между спортивными организациями Казахстана и России.

По итогам этих состязаний лидером стал новосибирский «Джокер», который выступает в российской суперлиге по пляжному футболу. Вторую строчку таблицы занял семикратный чемпион Казахстана – павлодарский «Арман».

А на днях в Барнауле на лыжной базе «Локомотив» на специально подготовленном поле прошел второй тур «Лиги Евразии». Павлодарская команда изначально была нацелена на то, чтобы взять реванш и выйти в лидеры. В трех поединках она уверенно и в упорной борьбе победила соперников – «АлтайСоккер» (7:5), «ТГК» (Томск) (5:4) и «Джокер» (7:3). И стала победителем турнира.

В конце августа в Новосибир­ске пройдет суперфинал, в котором команды сыграют между собой и определят победителя и призеров «Лиги Европы».