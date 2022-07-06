Баталии за зеленым сукном

В Павлодаре завершился международный турнир по бильярдному спорту «Ертiс арландары-2022» среди ветеранов в возрастной категории от 50 лет и старше.

Это был 25-й, юбилейный турнир по «Московской пирамиде», который проходил под эгидой РОО «Сообщество биль­ярдистов «Әлем қырандары», созданного семь лет назад. По словам председателя РОО Садыбека Тугела, данный проект не имеет аналогов и интересен не только для Казахстана, но и для стран ближнего зарубежья. В этот раз в Павлодаре собрались 22 команды из 14 регионов страны и из России.

В командных соревнованиях 7 х 7 («стенка на стенку») в возрастной группе 63+ приняли участие 8 команд, а у «молодежи» старше 50 лет – 14. Причем «старшие товарищи», которые уже давно являются пенсионерами, показали, что возраст не помеха для игры в бильярд. Многие из них могут дать фору более молодым коллегам по игре.

Тон в этом турнире задали представители столичного бильярдного клуба «Тарлан», который был создан всего два года назад. Его участникам от 63 до 72 лет, что не помешало им победить, показав при этом настоящий чемпионский дух и волю к победе. Свою лучшую игру продемонстрировали Найман Калабаев (доктор технических наук), Елибай Молдумаров (врач), Едил Каракен (предприниматель), Бахтияр Кадырханов (офицер КНБ в запасе), Максут Иржанов (журналист), Бахадур Джусупов (инженер-химик), Владимир Солдатов (инженер-связист). В любое время был готов вступить в борьбу и Акжигит Мермуханов (врач по профессии), который находился в резерве.

Тарлановцы выиграли все свои встречи, а в финале уверенно победили команду «Ауыл уландары» (Алматы и Нур-Султан), которая впервые выступала в нынешнем составе. Третье место присуждено бильярдис­там другой столичной команды – «Астана кырандары».

В другой возрастной группе (50+) первенствовали хозяева соревнований – павлодарцы. Команда Ertis Arlans в финале выиграла у команды НАП (Независимая ассоциация предпринимателей) из Алматы. Третье место заняла команда «Кокшетау».

Не менее интересными выдались баталии за зеленым сукном и в личном первенстве. В обеих возрастных группах участвовали около 200 игроков. В старшей возрастной группе не было равных прославленному мастеру Виссариону Киму из команды «Батыс» (Актобе), который в финале обыграл не менее именитого соперника из Шымкента Хикмета Усманова со счетом 3:1. Третьи места заняли Магруф Минияров (Талдыкорган) и Марат Токтарбеков (Алматы).

У «молодежи» уверенно прошел всю дистанцию Владимир Пинигин («Астана кырандары»), который и в финале показал зрелищную игру, выиграв у павлодарца Талгата Сатвалдинова. Бронзовые медали дос­тались Бейбуту Модабекову (Павлодар) и Ермеку Тынысбаеву (Талдыкорган).