Свежий выпуск
Баталии за зеленым сукном
Иран Макенов

В Павлодаре завершился международный турнир по бильярдному спорту «Ертiс арландары-2022» среди ветеранов в возрастной категории от 50 лет и старше.

Это был 25-й, юбилейный турнир по «Московской пирамиде», который проходил под эгидой РОО «Сообщество биль­ярдистов «Әлем қырандары», созданного семь лет назад. По словам председателя РОО Садыбека Тугела, данный проект не имеет аналогов и интересен не только для Казахстана, но и для стран ближнего зарубежья. В этот раз в Павлодаре собрались 22 команды из 14 регионов страны и из России.

В командных соревнованиях 7 х 7 («стенка на стенку») в возрастной группе 63+ приняли участие 8 команд, а у «молодежи» старше 50 лет – 14. Причем «старшие товарищи», которые уже давно являются пенсионерами, показали, что возраст не помеха для игры в бильярд. Многие из них могут дать фору более молодым коллегам по игре.

Тон в этом турнире задали представители столичного бильярдного клуба «Тарлан», который был создан всего два года назад. Его участникам от 63 до 72 лет, что не помешало им победить, показав при этом настоящий чемпионский дух и волю к победе. Свою лучшую игру продемонстрировали Найман Калабаев (доктор технических наук), Елибай Молдумаров (врач), Едил Каракен (предприниматель), Бахтияр Кадырханов (офицер КНБ в запасе), Максут Иржанов (журналист), Бахадур Джусупов (инженер-химик), Владимир Солдатов (инженер-связист). В любое время был готов вступить в борьбу и Акжигит Мермуханов (врач по профессии), который находился в резерве.

Тарлановцы выиграли все свои встречи, а в финале уверенно победили команду «Ауыл уландары» (Алматы и Нур-Султан), которая впервые выступала в нынешнем составе. Третье место присуждено бильярдис­там другой столичной команды – «Астана кырандары».

В другой возрастной группе (50+) первенствовали хозяева соревнований – павлодарцы. Команда Ertis Arlans в финале выиграла у команды НАП (Независимая ассоциация предпринимателей) из Алматы. Третье место заняла команда «Кокшетау».

Не менее интересными выдались баталии за зеленым сукном и в личном первенстве. В обеих возрастных группах участвовали около 200 игроков. В старшей возрастной группе не было равных прославленному мастеру Виссариону Киму из команды «Батыс» (Актобе), который в финале обыграл не менее именитого соперника из Шымкента Хикмета Усманова со счетом 3:1. Третьи места заняли Магруф Минияров (Талдыкорган) и Марат Токтарбеков (Алматы).

У «молодежи» уверенно прошел всю дистанцию Владимир Пинигин («Астана кырандары»), который и в финале показал зрелищную игру, выиграв у павлодарца Талгата Сатвалдинова. Бронзовые медали дос­тались Бейбуту Модабекову (Павлодар) и Ермеку Тынысбаеву (Талдыкорган).

Популярное

Все
Документы передали дух эпохи
Здесь бьется сердце Евразии
Без спорта и праздник – не праздник
В духе времени
Давайте просто танцевать!
Много солнца на открытой воде
Публика прекрасна!
Любимый город другу улыбнется...
Звучащая страница истории
Мастер-класс от хирурга
Ребята с нашего двора
Законсервировать бывшие урановые рудники намерены власти Северо-Казахстанской области
Познавательно, спортивно, весело
Под своей крышей
Гранты против дефицита
Тюркский агрофорум
Становление области продолжается
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Веселые старты
Баталии за зеленым сукном
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Свежий выпуск
С днем рождения!
Свежий выпуск
Веселые старты
Свежий выпуск
Становление области продолжается
Свежий выпуск
Тюркский агрофорум

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]