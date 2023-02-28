Батальные сцены минувших лет...

Свежий выпуск
43
Фархат Кинжетаев

В честь 30-летия образования воспитательных структур Вооруженных сил, других войск и воинских формирований майор Рамазан Бахтияров награжден медалью «Ел қорғаны».

– Подписывая ходатайство о награждении Рамазана, был уверен на все сто процентов, что его кандидатура будет самой лучшей и достойной среди офицеров воспитателей Вооруженных сил нашей страны, – говорит командир части подполковник Александр Бородулин. – Кроме качественного проведения занятий с личным составом по государственно-правовой и воспитательной работе, вместе с солдатами он создает исторические диорамы. Более того, он всерьез «заразил» своим увлечением подчиненных. Подобные занятия имеют большой воспитательный и образовательный момент: молодые люди обогащают багаж знаний, непосредственно знакомятся с прошлым.

Сборкой миниатюрных моделей военной техники Рамазан Бахтияров увлекся еще в курсантские годы, когда учился в Академии воздушно-косми­ческой обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери. С годами хобби переросло в серьезную страсть: офицер стал конструировать исторические диорамы, воссоздавая батальные сцены минувших лет.

Майор Бахтияров служит офицером-воспитателем в воинской части 44803, которая дислоцируется на территории Карагандинской области. По его словам, изготовление диорам является очередным этапом в жизни развивающего свое мастерство моделиста.

Пример – модель известного танка Т-34. Поставим ее на «заснеженное» основание, добавим пару-тройку сгоревших фашистских «панцеров», разложим вокруг десяток-другой фигур убитых врагов – и сразу станет очевидной та великая роль, которую сыграла данная бронетехника на полях сражений, больше того – во всей Второй мировой войне.

Размер диорамы особой роли не играет. Зависит он от габаритов помещения, где будет стоять готовое изделие, масштаба моделей и, да – от личных амбиций моделиста. И у всех диорам есть одно отличие от реальной жизни: объекты уплотняются. Реальная пехотная цепь на дио­раме просто потеряется. Вся сцена должна быть «захвачена» одним взглядом.

Фигурки солдат, детали для сборных моделей, а также необходимые подручные материалы Рамазан Бахтияров закупает на собственные средства. Удовольствие это не из дешевых, особо редкие модели, к примеру, приходится заказывать за рубежом, поскольку ассортимент отечественных магазинов, предоставляю­щих товары для моделистов, не всегда отличается разнообразием. Однако истинного ценителя это не останавливает. Он накопит необходимую сумму, пусть даже через некоторое время.

– Это кропотливый, но очень интересный труд. Мало приобрес­ти компоненты, готовый набор для моделирования, его, в частности, необходимо правильно собрать и покрасить акриловой краской. Читаем соответствую­щую литературу, смотрим в Интернете фотографии. Далее следует продумать композицию диорамы. Мы предпочитаем воссоздавать реальные исторические военные эпизоды. У меня есть большая мечта – охватить ключевые сражения Великой Отечественной войны: начиная с битвы за Брестскую крепость, Севастополь, Сталинград и заканчивая взятием Кенигсберга, Берлина. Думаю, на это уйдет не один год, но терпение и труд все перетрут, – уверен майор Бахтияров.

Когда офицер служил в Балхаше, у него было мало последователей. В настоящее же время в воинской части, которая находится близ областного центра, его хобби стабильно разделяют 10–12 человек из каждого призыва. Как рассказывает Бахтияр Рамазанов, особенно охотно к нему обращаются молодые люди, обладающие навыками рисования и черчения, художест­венного мышления, которые хотят поддерживать и развивать свои способности во время срочной службы.

Для создания на плоскости определенного рельефа местности моделисты используют окрашенный пенопласт, камни, ветки деревьев, песок, глину, траву – все это в изобилии можно найти на территории части. В качестве заднего плана обычно используются распечатанные в цвете исторические фотографии.

– Не все, конечно, но многие наши солдаты продолжают заниматься моделированием уже после прохождения срочной службы, присылают фотографии готовых работ, благодарят за то, что познакомил их с этим хобби. Иногда спрашивают, где можно купить те или иные компоненты. Я с удовольствием отвечаю на вопросы, если это в моих силах.

Некоторые диорамы используются во время учебных занятий в качестве иллюстративного материала. К примеру, наша часть относится к войскам ПВО, а некоторые молодые военнослужащие даже не знают, как визуально выглядит тот или иной летательный аппарат, состоящий на вооружении нашей армии. Тогда я показываю им соответствующую модель, рассказываю о ее тактико-технических характерис­тиках, историю эксплуатации и применения. Это и познавательно, и полезно для службы, – отмечает Бахтияр Рамазанов.

На вопрос, какой совет можно дать начинающим моделистам, он говорит так: не бойтесь экс­периментировать.

– Новичков может напугать буквально все: создание эффекта износа, детализация модели, работа над диорамами. Думаю, главное – подход к работе. Конечно, полезно читать о приемах моделирования в Интернете и журналах, но важнее делать все своими руками. Быстрее всего научишься, если будешь смело браться за дело, осваивая различные методы. Ошибки – важная часть работы: они помогают приобрести необходимые навыки и не совершать промахов в дальнейшем. В этом деле нельзя потерпеть фиаско, любая неудача – путь к успеху, – говорит офицер.

На сегодняшний день Рамазан имеет в своем музейном арсенале четыре диорамы «Война в Афганистане» (посвящена Қара-майо­ру), «Сталинградская битва», «Курская дуга», «Вооруженные Силы Республики Казахстан». И уже приступил к следующей диораме «Война во Вьетнаме», посвященной специалистам войск ПВО.

Благодаря компактности диорам майор Бахтияров проводит уроки мужества для учащихся школ и колледжей Караганды.

– Восхитила история о легендарном Қара-майоре, его звали Керимбаев Борис Токенович. Он продержал оборону Панджерского ущелья вместе с бойцами мусульманского батальона в течение восьми месяцев и, что немаловажно, добился перемирия, – отмечает заместитель директора школы-гимназии № 95 города Караганды Ирина Назырова. – Благодаря занятиям, которые проводит майор Бахтияров, наши ученики больше узнают о героях-казахстанцах. Приятно видеть образованного и подкованного в истории офицера казахстанской армии. Его уроки мужества со школьниками очень интересны и увлекательны.

Популярное

Все
В Казахстане при взаимодействии госорганов, бизнеса и общественности необходимо реформировать систему расширенных обязательств производителей (РОП), считают участники рынка
Сохранить сокровище предков
Без неоправданных рисков
Путешествуя по стране
Всем миром
Не словом, а делом
Скажи наркотикам «Нет!»
От старого к новому
Здесь учат летать
Крепкие телом и духом
Сильные духом
Батальные сцены минувших лет...
Жаркий лед
Юбилейные рубежи
Махтумкули и казахская литература
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Водитель проехал по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи (видео)
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Источник достоверности и правдивости
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Всем миром
Крепкие телом и духом
Без неоправданных рисков
Скажи наркотикам «Нет!»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]