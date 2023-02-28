Батальные сцены минувших лет... Свежий выпуск 28 февраля 2023 г. 0:00 43 Фархат Кинжетаев В честь 30-летия образования воспитательных структур Вооруженных сил, других войск и воинских формирований майор Рамазан Бахтияров награжден медалью «Ел қорғаны». – Подписывая ходатайство о награждении Рамазана, был уверен на все сто процентов, что его кандидатура будет самой лучшей и достойной среди офицеров воспитателей Вооруженных сил нашей страны, – говорит командир части подполковник Александр Бородулин. – Кроме качественного проведения занятий с личным составом по государственно-правовой и воспитательной работе, вместе с солдатами он создает исторические диорамы. Более того, он всерьез «заразил» своим увлечением подчиненных. Подобные занятия имеют большой воспитательный и образовательный момент: молодые люди обогащают багаж знаний, непосредственно знакомятся с прошлым. Сборкой миниатюрных моделей военной техники Рамазан Бахтияров увлекся еще в курсантские годы, когда учился в Академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери. С годами хобби переросло в серьезную страсть: офицер стал конструировать исторические диорамы, воссоздавая батальные сцены минувших лет. Майор Бахтияров служит офицером-воспитателем в воинской части 44803, которая дислоцируется на территории Карагандинской области. По его словам, изготовление диорам является очередным этапом в жизни развивающего свое мастерство моделиста. Пример – модель известного танка Т-34. Поставим ее на «заснеженное» основание, добавим пару-тройку сгоревших фашистских «панцеров», разложим вокруг десяток-другой фигур убитых врагов – и сразу станет очевидной та великая роль, которую сыграла данная бронетехника на полях сражений, больше того – во всей Второй мировой войне. Размер диорамы особой роли не играет. Зависит он от габаритов помещения, где будет стоять готовое изделие, масштаба моделей и, да – от личных амбиций моделиста. И у всех диорам есть одно отличие от реальной жизни: объекты уплотняются. Реальная пехотная цепь на диораме просто потеряется. Вся сцена должна быть «захвачена» одним взглядом. Фигурки солдат, детали для сборных моделей, а также необходимые подручные материалы Рамазан Бахтияров закупает на собственные средства. Удовольствие это не из дешевых, особо редкие модели, к примеру, приходится заказывать за рубежом, поскольку ассортимент отечественных магазинов, предоставляющих товары для моделистов, не всегда отличается разнообразием. Однако истинного ценителя это не останавливает. Он накопит необходимую сумму, пусть даже через некоторое время. – Это кропотливый, но очень интересный труд. Мало приобрести компоненты, готовый набор для моделирования, его, в частности, необходимо правильно собрать и покрасить акриловой краской. Читаем соответствующую литературу, смотрим в Интернете фотографии. Далее следует продумать композицию диорамы. Мы предпочитаем воссоздавать реальные исторические военные эпизоды. У меня есть большая мечта – охватить ключевые сражения Великой Отечественной войны: начиная с битвы за Брестскую крепость, Севастополь, Сталинград и заканчивая взятием Кенигсберга, Берлина. Думаю, на это уйдет не один год, но терпение и труд все перетрут, – уверен майор Бахтияров. Когда офицер служил в Балхаше, у него было мало последователей. В настоящее же время в воинской части, которая находится близ областного центра, его хобби стабильно разделяют 10–12 человек из каждого призыва. Как рассказывает Бахтияр Рамазанов, особенно охотно к нему обращаются молодые люди, обладающие навыками рисования и черчения, художественного мышления, которые хотят поддерживать и развивать свои способности во время срочной службы. Для создания на плоскости определенного рельефа местности моделисты используют окрашенный пенопласт, камни, ветки деревьев, песок, глину, траву – все это в изобилии можно найти на территории части. В качестве заднего плана обычно используются распечатанные в цвете исторические фотографии. – Не все, конечно, но многие наши солдаты продолжают заниматься моделированием уже после прохождения срочной службы, присылают фотографии готовых работ, благодарят за то, что познакомил их с этим хобби. Иногда спрашивают, где можно купить те или иные компоненты. Я с удовольствием отвечаю на вопросы, если это в моих силах. Некоторые диорамы используются во время учебных занятий в качестве иллюстративного материала. К примеру, наша часть относится к войскам ПВО, а некоторые молодые военнослужащие даже не знают, как визуально выглядит тот или иной летательный аппарат, состоящий на вооружении нашей армии. Тогда я показываю им соответствующую модель, рассказываю о ее тактико-технических характеристиках, историю эксплуатации и применения. Это и познавательно, и полезно для службы, – отмечает Бахтияр Рамазанов. На вопрос, какой совет можно дать начинающим моделистам, он говорит так: не бойтесь экспериментировать. – Новичков может напугать буквально все: создание эффекта износа, детализация модели, работа над диорамами. Думаю, главное – подход к работе. Конечно, полезно читать о приемах моделирования в Интернете и журналах, но важнее делать все своими руками. Быстрее всего научишься, если будешь смело браться за дело, осваивая различные методы. Ошибки – важная часть работы: они помогают приобрести необходимые навыки и не совершать промахов в дальнейшем. В этом деле нельзя потерпеть фиаско, любая неудача – путь к успеху, – говорит офицер. На сегодняшний день Рамазан имеет в своем музейном арсенале четыре диорамы «Война в Афганистане» (посвящена Қара-майору), «Сталинградская битва», «Курская дуга», «Вооруженные Силы Республики Казахстан». И уже приступил к следующей диораме «Война во Вьетнаме», посвященной специалистам войск ПВО. Благодаря компактности диорам майор Бахтияров проводит уроки мужества для учащихся школ и колледжей Караганды. – Восхитила история о легендарном Қара-майоре, его звали Керимбаев Борис Токенович. Он продержал оборону Панджерского ущелья вместе с бойцами мусульманского батальона в течение восьми месяцев и, что немаловажно, добился перемирия, – отмечает заместитель директора школы-гимназии № 95 города Караганды Ирина Назырова. – Благодаря занятиям, которые проводит майор Бахтияров, наши ученики больше узнают о героях-казахстанцах. Приятно видеть образованного и подкованного в истории офицера казахстанской армии. Его уроки мужества со школьниками очень интересны и увлекательны.