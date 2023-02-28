– Подписывая ходатайство о награждении Рамазана, был уверен на все сто процентов, что его кандидатура будет самой лучшей и достойной среди офицеров воспитателей Вооруженных сил нашей страны, – говорит командир части подполковник Александр Бородулин. – Кроме качественного проведения занятий с личным составом по государственно-правовой и воспитательной работе, вместе с солдатами он создает исторические диорамы. Более того, он всерьез «заразил» своим увлечением подчиненных. Подобные занятия имеют большой воспитательный и образовательный момент: молодые люди обогащают багаж знаний, непосредственно знакомятся с прошлым.

Сборкой миниатюрных моделей военной техники Рамазан Бахтияров увлекся еще в курсантские годы, когда учился в Академии воздушно-косми­ческой обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери. С годами хобби переросло в серьезную страсть: офицер стал конструировать исторические диорамы, воссоздавая батальные сцены минувших лет.

Майор Бахтияров служит офицером-воспитателем в воинской части 44803, которая дислоцируется на территории Карагандинской области. По его словам, изготовление диорам является очередным этапом в жизни развивающего свое мастерство моделиста.

Пример – модель известного танка Т-34. Поставим ее на «заснеженное» основание, добавим пару-тройку сгоревших фашистских «панцеров», разложим вокруг десяток-другой фигур убитых врагов – и сразу станет очевидной та великая роль, которую сыграла данная бронетехника на полях сражений, больше того – во всей Второй мировой войне.

Размер диорамы особой роли не играет. Зависит он от габаритов помещения, где будет стоять готовое изделие, масштаба моделей и, да – от личных амбиций моделиста. И у всех диорам есть одно отличие от реальной жизни: объекты уплотняются. Реальная пехотная цепь на дио­раме просто потеряется. Вся сцена должна быть «захвачена» одним взглядом.

Фигурки солдат, детали для сборных моделей, а также необходимые подручные материалы Рамазан Бахтияров закупает на собственные средства. Удовольствие это не из дешевых, особо редкие модели, к примеру, приходится заказывать за рубежом, поскольку ассортимент отечественных магазинов, предоставляю­щих товары для моделистов, не всегда отличается разнообразием. Однако истинного ценителя это не останавливает. Он накопит необходимую сумму, пусть даже через некоторое время.

– Это кропотливый, но очень интересный труд. Мало приобрес­ти компоненты, готовый набор для моделирования, его, в частности, необходимо правильно собрать и покрасить акриловой краской. Читаем соответствую­щую литературу, смотрим в Интернете фотографии. Далее следует продумать композицию диорамы. Мы предпочитаем воссоздавать реальные исторические военные эпизоды. У меня есть большая мечта – охватить ключевые сражения Великой Отечественной войны: начиная с битвы за Брестскую крепость, Севастополь, Сталинград и заканчивая взятием Кенигсберга, Берлина. Думаю, на это уйдет не один год, но терпение и труд все перетрут, – уверен майор Бахтияров.

Когда офицер служил в Балхаше, у него было мало последователей. В настоящее же время в воинской части, которая находится близ областного центра, его хобби стабильно разделяют 10–12 человек из каждого призыва. Как рассказывает Бахтияр Рамазанов, особенно охотно к нему обращаются молодые люди, обладающие навыками рисования и черчения, художест­венного мышления, которые хотят поддерживать и развивать свои способности во время срочной службы.

Для создания на плоскости определенного рельефа местности моделисты используют окрашенный пенопласт, камни, ветки деревьев, песок, глину, траву – все это в изобилии можно найти на территории части. В качестве заднего плана обычно используются распечатанные в цвете исторические фотографии.

– Не все, конечно, но многие наши солдаты продолжают заниматься моделированием уже после прохождения срочной службы, присылают фотографии готовых работ, благодарят за то, что познакомил их с этим хобби. Иногда спрашивают, где можно купить те или иные компоненты. Я с удовольствием отвечаю на вопросы, если это в моих силах.

Некоторые диорамы используются во время учебных занятий в качестве иллюстративного материала. К примеру, наша часть относится к войскам ПВО, а некоторые молодые военнослужащие даже не знают, как визуально выглядит тот или иной летательный аппарат, состоящий на вооружении нашей армии. Тогда я показываю им соответствующую модель, рассказываю о ее тактико-технических характерис­тиках, историю эксплуатации и применения. Это и познавательно, и полезно для службы, – отмечает Бахтияр Рамазанов.

На вопрос, какой совет можно дать начинающим моделистам, он говорит так: не бойтесь экс­периментировать.

– Новичков может напугать буквально все: создание эффекта износа, детализация модели, работа над диорамами. Думаю, главное – подход к работе. Конечно, полезно читать о приемах моделирования в Интернете и журналах, но важнее делать все своими руками. Быстрее всего научишься, если будешь смело браться за дело, осваивая различные методы. Ошибки – важная часть работы: они помогают приобрести необходимые навыки и не совершать промахов в дальнейшем. В этом деле нельзя потерпеть фиаско, любая неудача – путь к успеху, – говорит офицер.

На сегодняшний день Рамазан имеет в своем музейном арсенале четыре диорамы «Война в Афганистане» (посвящена Қара-майо­ру), «Сталинградская битва», «Курская дуга», «Вооруженные Силы Республики Казахстан». И уже приступил к следующей диораме «Война во Вьетнаме», посвященной специалистам войск ПВО.

Благодаря компактности диорам майор Бахтияров проводит уроки мужества для учащихся школ и колледжей Караганды.

– Восхитила история о легендарном Қара-майоре, его звали Керимбаев Борис Токенович. Он продержал оборону Панджерского ущелья вместе с бойцами мусульманского батальона в течение восьми месяцев и, что немаловажно, добился перемирия, – отмечает заместитель директора школы-гимназии № 95 города Караганды Ирина Назырова. – Благодаря занятиям, которые проводит майор Бахтияров, наши ученики больше узнают о героях-казахстанцах. Приятно видеть образованного и подкованного в истории офицера казахстанской армии. Его уроки мужества со школьниками очень интересны и увлекательны.