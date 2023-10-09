Батареи просят тепла

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Власти Талгарского района обещают начать строительство блочно-модульных котельных весной следующего года.

Недавно мы сообщали, что очередной отопительный сезон жители села Кендала проведут с ледяными батареями («Скоро сказка сказывается», «КП» от 2.10.2023 г.). На днях представители местных властей провели срочную пресс-конференцию, в ходе которой доложили о текущей ситуации с теплоснабжением в регионе.

Как отметил аким Талгарского района Танат Айдарбеков, в декабре текущего года будет готова проектно-сметная документация по строительству блочно-модульных котельных. Всего в районе планируется установить 19 БМК, одну из них соорудят в селе Кендала на улице Смыкова для обогрева расположенных там пяти многоквартирных домов.

По информации чиновников, все проекты будут осуществлены за счет средств местного бюджета. Строительно-монтажные работы планируется начать в марте 2024 года (при условии выделения на это бюджетных средств).

– Многоквартирный жилой сектор Талгарского района был отключен от централизованного теплоснабжения еще в 1998 году, – напомнил районный аким. – С тех пор жильцы ряда многоэтажек отапливают свои квартиры углем и электричеством. Лишь в 2018-м в Талгаре началось восстановление отопительной системы, поэтапно ведется строительство БМК.

По информации спикеров, пос­ле жалоб и обращений кендалинцев в СМИ (в том числе в «Казахстанскую правду». – Прим. авт.) сотрудники районного акимата устроили в поселке собрание жильцов, в ходе которого подробно рассказали о проводимой работе в сфере ЖКХ.

Как показал осмотр квартир, некоторые сельчане преждевременно демонтировали печи, работающие на угле и дровах, надеясь нынешней осенью подключиться к газовому отоплению. Аким района обещал найти спонсоров и оказать помощь жильцам в восстановлении отопительных приборов, необходимых им, чтобы пережить еще одну зиму.

Помимо Талгара и Кендалы БМК будут строить в селах Актас, Бесагаш, Панфилово и Карабулак, где также имеется ряд неотапливаемых многоэтажек.

В общем, многострадальным талгарцам и жителям окрестных сел, как обычно, посоветовали запастись терпением и подождать наступления лучших, более теп­лых времен. Авось, и на их улице будет праздник…

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