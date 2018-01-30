«Ледниковый период»

Централизованное теплоснабжение в райцентре Талгарского района, расположенном всего в 25 км от Алматы, полностью «вымерло» в далеком уже 1996 году. Многие котельные были попросту разрушены. В многоэтажках интенсивно устанавливались печи на жидком топливе: от индивидуальных – на одну квартиру, до мощных – на целый дом. Однако и их пришлось останавливать посреди отопительного сезона, поскольку многие жильцы оказывались не в состоянии оплачивать непомерные расходы (цена даже маленькой печки доходит до 200 тыс. тенге).

В итоге многие талгарцы, проживающие в многоквартирном секторе, обогревают свои дома дровами и углем. Прямо на балконах устанавливают печки-буржуйки, которые до сих пор считаются здесь приметой нынешнего дня, а также причиной ухудшения экологии. Город, некогда славившийся чистым горным воздухом, зимой окутан дымной пеленой.

Так, жительница улицы Муратбаева Латифа Бектурова, в гостях у которой мы побывали, каждую осень покупает несколько тонн угля и складирует в подвальном помещении. Затем мешками тас­кает к себе на 5-й этаж и растап­ливает печь на балконе. Точно так поступают ее соседи по 60-квартирному дому. В общей сложности за сезон расходы одной семьи на покупку угля, дров и их доставку сос­тавляют около 200 тыс. тенге.

– Вот так и живем, одно название что благоустроенная квартира! – возмущается Латифа Байжумановна. – Сажа и дым проникают из балкона на кухню, этим мы дышим. А что делать? В нашем микрорайоне подключили к газу райбольницу, школы, детские сады, а также частный сектор. А до многоэтажных домов руки у властей не доходят. Остается лишь надеяться, что когда-нибудь нам тоже подадут тепло, газ и горячую воду.

Другая часть горожан перешла на отопление электричеством: так удобнее, поскольку можно самостоятельно регулировать температуру воздуха. Но тут возникла другая проблема. Все электрооборудование, включая трансформаторные подстанции, рассчитано на определенную нагрузку. И каждую зиму перепад напряжения приводит к авариям в сетях: сгорают кабели, распределительные коробки, электрощитки. А люди сутками в морозы сидят без света и тепла.

Особенно нелегко приходится жителям Талгара в эти аномально холодные дни, когда температура за окном опустилась ниже минус 30 градусов. К примеру, двухкомнатная квартира семьи Кожабековых, живущих на улице Абая, превратилась в ледяную избушку. Круглые сутки работают включенные на полную мощь обогреватели – это их «система домашнего отопления», за пользование которой электросчетчик ежемесячно наматывает по 35 тыс. тенге! Но и мощные ТЭНы не спасают: стены панельной пятиэтажки промерзли настолько, что температура в квартире не поднимается выше 10 градусов тепла.

У их соседей ситуация не лучше: регулярно горит проводка, не выдержав перенапряжения, выходят из строя бытовые радиаторы, водонагреватели. Но талгарцам не привыкать – у них уже больше 20 лет продолжается «ледниковый период». И даже подведенный к городу магистральный газопровод Алматы – Байсерке – Талгар ненамного улучшил бытовые условия населения: к голубому топливу, как уже было сказано выше, подключили только социальные объекты и частные дома. А отрезанные от благ цивилизации жители многоэтажек продолжают пользоваться сжиженным газом в баллонах. Хотя по всем строительным и техническим нормам их эксплуатация, как и печей на твердом топливе, в зданиях выше двух этажей не разрешается. Это небезопасно.

Но как, скажите, обогревать жилье, мыться, готовить пищу, в конце концов? Вот и закрывают глаза на нарушения пожарные, экологи, представители других контрольно-надзорных служб.

Когда в товарищах согласья нет

Представители акимата Талгарского района признают наличие проблемы в сфере теплоснабжения. Как сообщили нам в отделе ЖКХ и жилищной инспекции, многоквартирный фонд города состоит из 155 домов, из которых автономное отопление имеют лишь около 20. Еще несколько ипотечных и арендных многоэтажек, построенных по госпрограмме, обзавелись собственными котельными на газе. Жители остальных домов (более 100!) отапливают квартиры самостоятельно.

К слову, компания «КазТрансГаз-Аймак», которая проводит газификацию района, не дает разрешения на установку индивидуальных котлов в многоквартирном секторе. Этого нельзя делать согласно правилам техники безопасности. Все помнят, как год назад в поселке Шахан Карагандинской области взорвался котел автономной системы отопления, установленный в подвале многоэтажки. Трагедия унесла жизни 9 человек...

По мнению работников талгарских коммунальных служб, единственный выход из ситуации – строить новые котельные и ремонтировать старые, приводить в порядок внутридомовые инженерные сети. За долгое время отсутствия центрального отопления они пришли в негодность. На все это необходимы средства, которые планируется собирать… с жильцов. А вот здесь и кроется самая большая проблема города с населением около 50 тыс. человек: в Талгаре не развита система КСК.

– Мы проводим встречи с местными жителями, рассказываем им о необходимости строительства котельных, – говорит главный специалист районного отдела ЖКХ и жилищной инспекции Айбек Акылжанов. – Да и сами горожане практически каждый день приходят к нам с наболевшим вопросом: когда в Талгаре появится централизованное теплоснабжение? Недавно жильцы 4 многоэтажек по улице Абая в складчину построили котельную, запустили большую печь, которая обогревает их дома. Это хороший пример для других.

Как считает Айбек Акылжанов, главное – получить согласие жильцов. По расчетам специалистов, на строительство одной котельной для 4 высотных домов необходимо собрать с каждой квартиры по 168–190 тыс. тенге. В эту сумму входит не только стоимость установки отопительного котла, но и подключение к газу. Акимат со своей стороны обещает помочь населению с оформлением документации, созданием кондоминиумов.

К сожалению, большого желания объединяться в жилищные кооперативы и сообща решать свои насущные проблемы талгарцы не изъявляют. Видимо, долгие годы разрухи и анархии в коммунальной сфере приучили их жить по правилам: «каждый сам за себя», «моя хата с краю». Между тем в их домах срочно требуется провести ремонт не только систем отопления, но и водопровода, электроснабжения, кровли, подвалов, подъездов и фасадов.

По всей видимости, обитателям многоэтажек придется просуществовать еще не одну зиму с ледяными батареями. Многие из них, устав жить без элементарных благ цивилизации, продают квартиры и перебираются в близлежащие села, где покупают небольшие домики с печным отоплением.

Любопытно, что каждый год весной представители акимата Алматинской области бодро рапортуют об успешном завершении очередного отопительного сезона. Регулярно за эффективную работу награждаются сотрудники теплоснабжающих предприятий. Но при этом кураторы сферы ЖКХ почему-то не вспоминают о замерзающих жителях Талгара, других райцентров и малых городов…

P.S. Говорят, беда не приходит одна. На днях в связи с резким похолоданием на реке Талгарке образовались ледяные заторы, затруднившие пропускную способность водопроводных сетей. По этой причине талгарцы остались и без питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе акимата области, на месте работает бригада коммунального предприятия «Су құбыры», проблему устранят в ближайшее время.