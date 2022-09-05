Экономика
Батареи просят угля
Андрей Кратенко

Несмотря на уверения властей в том, что отопительный сезон в Петропавловске пройдет в штатном режиме, жители города пока нервничают.

Одни – из-за дефицита угля для своих печей, другие – из-за рухнувшей трубы и большого ремонта на ТЭЦ-2. Кому повезет больше? Жильцам многоквартирных домов, ставших заложниками износившейся тепло­энергоцентрали, или владельцам частных домостроений, пребывающим в волнениях из-за проблем с поставками твердого топлива?

Министр по ЧС РК Юрий Ильин на встрече с журналистами отметил, что к первым числам октября на ТЭЦ-2 будут запущены в работу дополнительные котлы.

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов сообщил, что рухнувшая труба «никоим образом не повлияет на отопительный сезон, но ее нужно разобрать до основания, чтобы газоходы первого котла провести ко второй дымовой трубе».

В настоящее время семь человек подрядной организации Усть-Каменогорска вручную разбирают по одному погонному метру трубы в сутки. Осталось меньше 60 метров. При достижении отметки в 30 метров к работе подключится специальная строительная техника. В течение зимы предполагается построить фундамент, чтобы в апреле начать возведение новой дымовой трубы.

Олег Перфилов заверил представителей СМИ, что предстоящей зимой будут работать 11 котлов, а значит, тепла хватит всем. Тем временем в Северном Казахстане, как и в прежние годы, возник ажиотажный спрос на уголь, поскольку с приб­лижением осени его «вдруг» не стало хватать. Жители области подолгу стоят в очередях.

Потребность региона в угле на сезон составляет 419 тыс. тонн, на конец лета была заготовлена лишь третья часть этого количества. Дефицит провоцирует ценовой рост: за тонну твердого топлива уже просят до 17 тыс. тенге.

Некоторые из жителей Петропавловска каждое утро торопятся занять очередь в угольном тупике Рабочего поселка. В среднем одному частному дому требуется на зиму по шесть тонн угля. Отсюда повышенный спрос. Вот сейчас он есть, а к обеду его уже нет, настолько быстро разбирают.

В наличии, как правило, есть уголь каражиринский и экибас­тузский, а вот шубаркольский чаще всего отсутствует, потому что нерегулярно отгружается с разреза.

– Мы отправили предложение, чтобы ежедневно нам отгружали по 10 вагонов шубаркольского угля, – сообщила специалист управления энергетики и ЖКХ Северо-Казахстанской области Евгения Островская.

Но на пике угольного спроса, который обычно длится месяц, отгружать и поставлять уголь, видимо, не успевают…

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