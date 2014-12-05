Свежий выпуск Батяня-комбат Ерболат СУЛТАНОВ

Бороться за право называться первым из первых в ратном деле в Уральске встретились 12 лучших офицеров из пяти воинских частей Атырауского, Актюбинского, Уральского, Актауского гарнизонов. Своим самоотверженным ратным трудом они достигли высоких результатов в служебно-боевой деятельности и при сдаче зачетов и нормативов отличными результатами подтвердили оказанное им доверие представлять свои воинские части на втором этапе смотра-конкурса.

Организатором мероприятия – командованием РгК «Батыс» – была подготовлена обширная программа, включившая в себя не только основные дисциплины боевой подготовки, но и тесты по ряду предметов обучения. Они выявляли военно-профессиональные, командирские и лидерские качества при проведении воспитательной работы офицера с личным составом.

Военные показали свои теоретические знания и практические навыки по таким дисциплинам, как государственный язык, тактика служебно-боевого применения, общевоинские уставы Вооруженных сил, ведение батальонного хозяйства, строевая и государственно-правовая подготовка, состязались в сдаче нормативов по физической и огневой подготовке. В первой половине дня участники смотра-конкурса сдавали зачеты по строевой, огневой и физической подготовке. Лучший результат по стрельбе из пистолета Макарова и физической подготовке показал капитан Роман Абдрахманов из в/;ч 6656 (Актау).

После обеда офицеры прошли тестирование по пяти основным предметам обучения – государственный язык, тактика служебно-боевого применения, общевоинские уставы Вооруженных сил, ведение батальонного хозяйства и государственно-правовая подготовка. В итоге комиссией, в состав которой вошли офицеры управления РгК «Батыс», были определены победители конкурса.

Чествование и награждение проходило в клубе в/;ч 5517. В торжественной церемонии приняли участие командующий РгК «Батыс» Национальной гвардии РК полковник Кайрат Актанов, ветераны войск, представители областного ДВД и ДУИС.

По итогам смотра-конкурса в номинации «Лучший командир батальона» первое место занял майор Умиджан Имамжанов из в/;ч 6656, на втором месте – капитан Максим Айвазов из в/;ч 5546 (Атырау). «Лучшим заместителем командира батальона по ВиСПР» признан капитан Роман Абдрахманов, вторым стал капитан Марат Мукешов из в/;ч 5546, третье место занял капитан Ренат Ильбаев из в/;ч 3502 (Актау).

«Лучшим начальником штаба» назван капитан Азамат Нуржанов из в/;ч 6656, второе место в этой номинации занял капитан Аслан Ергали из в/;ч 6655 (Актобе), третьим стал капитан Марат Нурмуратов из в/;ч 5517. Победители смотра-конкурса получили из рук командующего РгК «Батыс» Национальной гвардии РК полковника Кайрата Актанова дипломы, ценные подарки, а также путевки для участия в финальном этапе смотра-конкурса на лучших командиров батальона, лучших заместителей командира батальона по ВиСПР, лучших начальников штаба, который состоится в столице в январе 2015 года.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом художественной самодеятельности в/;ч 5517.



