Батыр Джукембаев анонсировал свое возвращение на ринг
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) готовится к возвращению на ринг. Об этом 29-летний казахстанец написал в своем Instagram, сообщает Sports.kz.
Его соперник пока неизвестен.
"Команда "Batyr777" приступила к подготовке к следующему бою! Несмотря на долгую паузу, я всегда держал себя в форме и прогрессировал. Накопили силы, отдохнули на Родине, а теперь — в бой! Ждите скоро новостей!" — написал Джукембаев.
Свой последний бой он провел в январе — во втором раунде он нокаутировал мексиканского боксера Рикардо Лару (22-8, 10 КО). Больше в 2020 году Джукембаев на ринг пока не выходил.