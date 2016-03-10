​Батыр земли казахской

Впервые этот богатырь вышел на ковер международных соревнований в 1957 году. Еще в памяти многих земляков оставался великий батыр Хаджимукан Мунайтпасов, его поединки на международном уровне, и потому появление на ковре не уступающего ему в параметрах 19-летнего Абильсеита Айханова вселило надежду в сердца наших любителей вольной борьбы: а вдруг это дебют наследника славы несравненного Хаджимукана?

Потрудиться Айханову пришлось немало. Чередой громких побед ознаменовались 60-е годы. Именно в это десятилетие ему аплодировали в Германии и Чехословакии, Италии и Японии, Турции и Иране, США и Монголии, Австрии и Греции, Голландии и Англии. Верхние ступеньки пьедесталов почета на международных турнирах и чемпио­натах, громкие победы в схватках над такими асами мирового спорта, как Иваницкий (СССР), Станчев (Болгария), Кмент (Чехословакия), Сасаки (Япония), Ильмаз (Турция), и многими другими – каждый раз очередной успех Айханова с восторгом воспринимался на его родине – в Талды-Курганской области, во всей республике. Богатырь прочно занимал почетное место в ряду таких выдающихся спортсменов-казахов, как Абдысалан Нурмаханов, Амин Туяков, Гусман Косанов...

17 апреля 1962 года в газете «Советский спорт» специалисты о нем писали так: «Айханов благодаря своим природным данным (высокий рост, длинные руки) создает на ковре не просто эффектные, но непривычные ситуации, и с честью выходит из них».

...Традиционный республиканский турнир на Кубок городской ассоциации вольной борьбы летом 2009 года проводился в Алматы именно в честь прославленного палуана Абильсеита Айханова. Почетный деятель спорта РК, заслуженный тренер Казахстана, мастер спорта международного класса, победитель третьей Спартакиады народов СССР и чемпион Советского Союза – это далеко не полный перечень титулов выдающегося борца. Сам Абильсеит два дня внимательно следил за действиями своих последователей, а затем и награждал особо отличившихся.

Это про него когда-то специалисты говорили, что Айханов – одаренный Богом спортсмен. Это он всегда считал, что технику и тактику в вольной борьбе надо усваивать как азбуку, а для конкретной победы следует выбирать свое самое лучшее, отточенное годами тренировок оружие. Сам он во время атак выбирал невыгодные противникам и выигрышные для себя варианты, своими активными действиями подавлял потуги соперников что-то предпринять.

На первом своем всесоюзном турнире в Тбилиси в 1958 году, куда он приехал, не имея еще даже спортивного разряда, Айханов услышал, что против борцов из Средней Азии и Казахстана закавказские мастера ковра выходят даже без разминки, не считают нужным «потеть» перед схватками со слабаками. На том лично-командном чемпионате Советского Союза Абильсеит расправился с мастерами спорта из Грузии и Армении, положив их на лопатки. Трибуны скандировали «Ай-хан! Ай-хан!», а товарищи по сборной команде Казахстана восторгались: «Ты сам еще не понимаешь, у кого выиграл!»

Особо одаренным Богом Абильсеит Рустемович себя не считал, все, что ему было дано свыше, он развил, довел до совершенства. И эти же качества хотел увидеть в действиях сегодняшних мас­теров вольной борьбы. На его именной турнир приехали порядка 130 спорт­сменов из различных регионов Казахстана, в борьбу за медали вступили также соседи из КНР. Репетиция перед предстоявшими чемпионатами мира и Азии прошла на хорошем уровне. Только вот Абильсеит Айханов уровнем мастерства атлетов остался не совсем доволен: он всегда судил спортсменов по своим высоченным меркам – и на прощание пожелал землякам больше работать, лучше на ковре думать и становиться непохожими ни на кого.

...Когда пришла пора расставаться с ковром, мастер спорта международного класса, выпускник Казахского государственного института физической культуры Абильсеит Айханов стал тренером. Воспитал плеяду отличных спорт­сменов у себя на родине, несколько лет возглавлял национальную сборную Афганистана. Нелегкое это дело – сплотить в одну команду таджиков, фарсов и пуштунов. Абильсеиту Рустемовичу и это удалось, как и подготовить в охваченной войной стране четверых мастеров спорта международного класса, два десятка призеров крупных турниров.

Абильсеит Рустемович был президентом Республиканской федерации по қазақ күресi. Его активности на неспокойном посту можно было просто позавидовать: Айханов решил тогда в корне перестроить работу федерации, пересмотреть правила борьбы, вернуть ей зрелищность и динамизм. А еще он был членом Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, одним из самых задиристых ораторов на сессиях и пленумах НОКа. Консенсуса в те времена, сами понимаете, нигде нельзя было добиться, но Айханов, похоже, меньше всего думал о том, чтобы угодить большинству и сорвать аплодисменты. Вставал и говорил то, что думает, мог, если считал себя правым, поспорить и со всем залом.

В 1993 году Абильсеит Рустемович был выдвинут кандидатом в народные депутаты Республики Казахстан по Алакольскому избирательному округу № 209 Талдыкорганской области. Помнили на родине своего богатыря, верили в него. В те хлопотные дни я встретил Айханова и без церемоний спросил: «Ну как, ваши доверенные люди уже работают?»

– Доверенные люди? – переспросил Абильсеит Рустемович. – У меня доверенные люди – это сами избиратели. Доверят – значит доверяют. А в помощников я, честное слово, не очень верю. Они могут наобещать от моего имени гору благ и кучу благоденствий. Я же предпочитаю сам отвечать за свои слова, а потому и отказался от услуг помощников. Не скрою, соперниками у меня на выборах будут достойные люди. Пусть народ рассудит, ознакомится с платформами кандидатов.

Что является важнейшим для процветания Казахстана? На этот вопрос Айханов ответил так: «С честью продолжать традиции отцов и дедов, возродить любовь к Отечеству и сплотить народы Казахстана. Нам просто необходимо духовное и гражданское согласие всех наций и народностей, населяющих республику. Это – краеугольный камень, вокруг которого и должна развернуться большая работа по воспитанию здорового подрастающего поколения».