Батырам казахстанской земли

Общество
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К братской могиле на городском кладбище участники Великой Отечественной приходят ежегодно, правда, с каждым разом их ряды все больше редеют. На сегодня в ветеранской организации столицы значатся имена 250 участников и инвалидов войны, порядка 4 тысяч тружеников тыла. И 8 мая все, кому позволяет здоровье, приходят почтить память павших. 

Колонна, в которой на комфортабельных автобусах доставили участников церемонии, возглавляемая бронетранспортерами, прибыла на место минута в минуту. Под звуки оркестра, исполняющего знаменитую мелодию из кинофильма «Белорусский вокзал», седые ветераны вместе с детьми и внуками прошли к памятнику. Затем были возложены цветы от имени акима города и маслихата, Министерства обороны и ветеранов войны. 

…Минута молчания и три залпа.

– Мы благодарны нашим отцам и дедам, победившим в войне самое жесточайшее зло – фашизм, – сказал, обращаясь к собравшимся, секретарь маслихата Астаны Сансызбай Есилов. – Поколение героев, батыров казахстанской земли, сделало все для того, чтобы мы счастливо жили под мирным небом. Наше государство обеспечивает достойную жизнь ветеранам, чтобы свидетели тех трагических, но величайших событий как можно дольше были рядом с нами. Нельзя никогда забывать о далеких суровых днях. Надо всегда чтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Пусть наш народ будет един всегда и во всем – в этом залог успехов и побед нашей страны! 

– Мы благодарны за то внимание, которое вы оказываете нам, – взял ответное слово ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кальсин. – Пожелание вам – хорошо учиться, хорошо работать, всегда быть готовыми к защите Отечества. Мы надеемся, что вы оправдаете наше доверие. Честь и слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины! 

Служители мечети и православной церкви почтили память усопших молитвой. А затем торжественным маршем перед ветеранами прошли воины и воспитанники республиканской школы «Жас Улан». 

Марина ПАРХОМЕНКО, Астана

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

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