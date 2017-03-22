​Батыры померились силой

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Юрий Макаров

Чемпионат Казахстана собрал более 200 палуанов из всех областей нашей страны, а также городов Астаны и Алматы. Организаторы обещали зрителям незабываемые встречи с трехкратным победителем «Казах­стан Барысы» Бейбутом Ыстыбаевым, чемпионами мира Мухитом Турсыновым, Айбеком Нугымаровым, Айболом Айтбеком, Гани Сейдилдаевым, первым обладателем титула «Казахстан Барысы» Уланом Рыскулом и многими другими любимцами публики.

И настоящие батыры сегодняшнего дня предстали перед болельщиками на коврах «Халык-Арены».

– Тут нет ничего удивительного, – пояснил нам первый вице-президент Федерации қазақ күресі РК Сарсен Куранбек. – Во-первых, нынешний чемпионат Казахстана является отборочным турниром к чемпионату мира, который планируется провести в сентябре 2017 года в Астане. А же­лающих побороться на мировом ковре – большое количество. Во-вторых, на престижнейший турнир «Казахстан Барысы», который состоится 2 июля в столице нашей страны, могут попасть только те спортсмены, которые примут участие в чемпионате республики. Вот этим и объясняется звездный состав атлетов, выступающих сейчас на «Халык-Арене».

В последние годы қазақ күресі развивается в стране очень динамично и интенсивно. Благодаря проведению в республике таких масштабных турниров, как «Казахстан Барысы», «Евразия Барысы» и многие другие, национальной борьбой стали заниматься все больше и больше людей во всех уголках страны.

Если в 2010 году, по статистическим данным, регулярно занимающихся қазақ күресі было около 35 тыс., то сегодня – порядка 105 тыс. человек! Два последних года проводились розыгрыши Кубка федерации среди клубных команд, а со временем планируется приглашать сильнейшие и твердо стоящие на ногах в финансовом плане клубы даже на чемпионаты Казахстана. А это новый дополнительный стимул, мощный толчок в развитии любимого вида спорта.

Два дня бились за награды сильнейшие борцы Казахстана. Чемпионами страны стали Марат Нигматуллаев (55 кг, Алматы), Куаныш Искаков (60 кг, Восточно-Казахстанская область), Касымхан Толенбай (66 кг, Алматы), Галымжан Абдрахманов (74 кг, Кызылординская область), Ерсултан Музафаров (82 кг, Южно-Казахстанская область), Адилжан Ыстыбаев (90 кг, ЮКО), Александр Касачев (100 кг, Алматинская область), Айбек Нугымаров (свыше 100 кг, ВКО), Айбат Сейтен (абсолютный вес, Астана).

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