Батыры XXI века Свежий выпуск 465 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Фестиваль прошел в первую неделю июля в Астане в рамках празднования Дня столицы. Для участия в нем съехались 60 самых лучших артистов со своими номерами из Беларуси, Испании, Кубы, Латвии, России, Украины и Казахстана.

Казахстан представляли силачи из Алматы с экстремальным силовым трюком «Сталь», который вызвал искреннее восхищение пуб­лики. Их номер – это особый цирковой жанр, в котором артисты продемонстрировали поистине сверхчеловеческую силу. Они легко жонглировали колесами от автомобилей, причем больше­грузных. Еще был трюк с надуванием обыч­ной медицинской грелки до тех пор, пока она не лопнет. При этом грелку артист держал только зубами, без помощи рук. Не случайно до начала экстремального номера ведущий предупредил, что ни в коем случае их нельзя повторять без специальной подготовки.

Затем Рафаэль и Алексей выкатили на арену «тойоту» и прокатили в машине пять человек из зала и четырех своих помощниц. Для этого им не понадобилось заводить мотор, так как они использовали свою силу! Это и стало кульминацией шоу алматинских силачей, которых заслуженно назвали батырами XXI века.

Ерик Жолжаксынов, гендиректор Столичного цирка, где проходил фестиваль, отметил, что география «Эха Азии» расширяется из года в год. «Очень много желающих приехать на наш фестиваль, – подчеркнул он. – И много критериев отбора. Однако самым важным из них является мастерство!»



