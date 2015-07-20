Батыры XXI века

Фестиваль прошел в первую неделю июля в Астане в рамках празднования Дня столицы. Для участия в нем съехались 60 самых лучших артистов со своими номерами из Беларуси, Испании, Кубы, Латвии, России, Украины и Казахстана.
Казахстан представляли силачи из Алматы с экстремальным силовым трюком «Сталь», который вызвал искреннее восхищение публики. Их номер – это особый цирковой жанр, в котором артисты продемонстрировали поистине сверхчеловеческую силу. Они легко жонглировали колесами от автомобилей, причем большегрузных. Еще был трюк с надуванием обычной медицинской грелки до тех пор, пока она не лопнет. При этом грелку артист держал только зубами, без помощи рук. Не случайно до начала экстремального номера ведущий предупредил, что ни в коем случае их нельзя повторять без специальной подготовки.
Затем Рафаэль и Алексей выкатили на арену «тойоту» и прокатили в машине пять человек из зала и четырех своих помощниц. Для этого им не понадобилось заводить мотор, так как они использовали свою силу! Это и стало кульминацией шоу алматинских силачей, которых заслуженно назвали батырами XXI века.
Ерик Жолжаксынов, гендиректор Столичного цирка, где проходил фестиваль, отметил, что география «Эха Азии» расширяется из года в год. «Очень много желающих приехать на наш фестиваль, – подчеркнул он. – И много критериев отбора. Однако самым важным из них является мастерство!»