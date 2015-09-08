Баурсак и Баурсакджан Свежий выпуск 397 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Сейчас бизнесвумен ведет на эту тему переговоры с оргкомитетом международной специализированной выставки. Первая партия войлочных баурсаков, своим внешним видом напоминающих солнышко, уже изготовлена и поступила в продажу. Но это только начало пути милой парочки по покорению сердец казахстанцев и зарубежных туристов. Баурсак и Баурсакджан будут постоянно перевоплощаться. В мастерской уже готовят симпатяг в спортивной форме. Дизайнеры завершили разработку сразу нескольких эскизов, позволяющих придать любимому национальному блюду самые неожиданные образы.

Изготовлением изделий из войлока Г. Исабекова занимается на протяжении ряда последних лет. Предпринимательница признается, что за полтора десятилетия пыталась себя попробовать в самых неожиданных видах бизнеса. И вот нашла свою нишу, сосредоточившись на изготовлении сувениров и товаров домашнего обихода из войлока. Сейчас в ее мастерской работают пять мастериц. Они изготавливают комнатные тапочки, женские украшения, сувениры.

– Сегодня повсеместно повышенный интерес к художественному войлоку, – говорит Галия Исабекова. – В возвращении в нашу жизнь хорошо знакомого бабушкам и прабабушкам материала нет ничего удивительного. Он натуральный, экологически чистый, теплый, мягкий и легкий. А современные технологии обработки позволяют буквально творить чудеса. Сейчас мы готовим к отправке в Малайзию и Сингапур первую партию тапочек из войлока, сделанного из верблюжьей шерсти. Надеемся, там оценят комфорт и лечебный эффект такой домашней обуви, и наши поставки станут регулярными.

Маленькая мастерская предпринимательницы уже готовится к переезду в новый цех, расположенный в Индустриальной зоне Шымкента. Там больше места, а значит, и мощности, и возможности маленького предприятия заметно увеличатся. К примеру, сегодня мастерицы ТОО «KZ Онер» за день своими руками делают 76 пар тапочек, а после расширения цеха, когда увеличится штат, объем тех же тапочек вырастет в семь раз.

Расширить бизнес Г. Исабекова смогла благодаря «Дорожной карте-2020», получив грант на сумму 3 млн тенге. Эти деньги пустили на приобретение в Китае специальных современных станков, заметно увеличивающих производительность труда. Радует бизнесвумен и то, что решился вопрос с отечественным сырьем. Теперь его приобретают на шымкентской и таразской фабриках по обработке шерсти, а ведь до этого приходилось завозить из Турции и Китая. Так что отныне у Баурсака и Баурсакджана стопроцентное казахстанское содержание!