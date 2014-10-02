Экономика Бауыржан Байбек назвал условия для развития казахстанских предпринимателей в рамках ЕАЭС Асхат Ниязов

Отмена проверок и прозрачность разрешительных процедур поспособствует развитию казахстанского предпринимательства в рамках ЕАЭС. Об этом первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек рассказал в ходе совместного обсуждения с Национальной палатой предпринимателей проекта антикоррупционной программы, сообщает Kazpravda.kz.



В ходе обсуждения Бауыржан Байбек отметил, что в рамках усиления противодействия коррупции предусмотрены точечные меры, ориентированные на развитие отечественного бизнеса в рамках Евразийского экономического союза: "Принимаемые меры – это, прежде всего, отмена плановых проверок и создание максимально прозрачных процедур выдачи разрешений, регистрации и ликвидации субъектов предпринимательства. Все это направлено на повышение конкурентоспособности отечественного бизнеса, что особенно актуально в свете открывающихся новых возможностей. Так, буквально вчера Мажилис одобрил Договор о создании ЕАЭС, то есть единого рынка с охватом в 170 миллионов человек".



Напомним, в июле текущего года партия "Нур Отан" представила на широкое обсуждение общественности проект Программы противодействия коррупции на 2015–2025 годы. Проект данного документа рассмотрен и обсужден на партийных и экспертных площадках. По проекту программы уже поступило около 900 предложений и дополнений от членов партии, экспертного сообщества и интернет-пользователей. Все предложения и замечания собираются и будут учтены при подготовке окончательного варианта, который планируется утвердить на расширенном заседании политического совета партии "Нур Отан" осенью этого года.