Бауыржан Байбек встретился с президентом Шри-Ланки Политика 753 Асхат Ниязов

Фото предоставлено пресс-службой партии "Нур Отан"

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек встретился с президентом Шри-Ланки, председателем правящей партии Свободы этой страны Махиндой Раджапаксой, сообщает Kazpravda.kz. Как передала пресс-служба партии "Нур Отан", встреча состоялась в рамках 8-й Генеральной Ассамблеи Международной Конференции Азиатских Политических Партий.



Также у Бауыржана Байбека состоялся ряд двусторонних встреч с делегациями ведущих азиатских политических партий. Так, были обсуждены вопросы углубления межпартийного сотрудничества с председателем МКАПП Хосе дэ Венешиа, членом президиума Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Климовым, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чэнь Фэнсяном, с членом Высшего Совета Объединенной Малайской Национальной Организации (ОМНО) Дато Сери Шахидан Бин Кассимом, с председателем Комитета по Национальной обороне Национальной Ассамблеи южнокорейской партии "Сэнури", президентом Союза парламентариев МКАПП Ванг Джин Ха.



18-21 сентября в столице Шри-Ланки делегация партии "Нур Отан" приняла участие в 8-й Генеральной Ассамблее Международной Конференции Азиатских Политических Партий, объединяющей 360 партий из 53 стран региона. Ее темой стало "Создание Азиатского Сообщества". Делегация "Нур Отана" приняла участие в работе Ассамблеи в качестве члена постоянного комитета МКАПП.



"В условиях глобального кризиса роль Азии как центра экономического роста с огромным ресурсным потенциалом нарастает. В мировом ВВП доля стран региона утроилась. 6 стран входят в 20-ку ведущих экономик мира. Сотрудничество со странами Азии, играющей всевозрастающую роль в мировой экономике и политике, является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов для Казахстана. Вместе с тем все участники Ассамблеи согласились с тем, что ключевым вопросом обеспечения дальнейшего экономического роста является укрепление безопасности, доверия и согласия в регионе. Одна из важнейших инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева – создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Азии – получила высокую оценку и единодушную поддержку ведущих политический партий", - отметила пресс-служба партии.



В своем выступлении на пленарном заседании первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек остановился на основных целях и задачах в рамках реализации Стратегии "Казахстан-2050", результатах обновления и главных векторах развития партии. "Главной целью любой партии является повышение доверия населения", – отметил Бауыржан Байбек.



Руководители делегаций азиатских партий отметили высокий авторитет Казахстана на международной арене, как центра устойчивого развития и стабильности в регионе, а также неоценимый вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление безопасности в Азии, развитие гуманитарных и торгово-экономических связей между странами региона.



Напомним,в 2009 году в Астане под эгидой "Нур Отана" прошла V Генеральная Ассамблея МКАПП и 10-е заседание постоянного комитета МКАПП. Постоянный Комитет МКАПП в настоящее время состоит из 22 ведущих правящих политических партий Азии. По итогам V Генеральной Ассамблеи была принята Астанинская Декларация, в которой отражены вопросы региональной безопасности, нераспространение ядерного оружия в Азии, создание на базе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) азиатской двадцатки - "А-20", важность межконфессионального и межэтнического диалога.