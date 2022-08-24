«Бавария» бьет рекорды

В Старом Свете продолжаются игры как в еврокубках, так и в национальных первенствах.

Уже в нынешние среду и четверг определятся все 32 команды, которые примут участие в групповом этапе главного европейского турнира по футболу – Лиги чемпионов УЕФА. А произойдет это после того, как вторые поединки между собой проведут 12 клубов в рамках заключительного квалификационного раунда плей-офф.

Шесть из них в дальнейшем поведут борьбу уже с победителем Лиги чемпионов и победителем Лиги Европы предыдущего сезона, а также с чемпионами и призерами 11 лучших футбольных ассоциаций Старого Света предыдущего сезона.

Итак, на прошедшей неделе среди 12 команд, играющих на последней стадии квалификации, были зафиксированы следующие результаты: израильский «Маккаби» дома обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:2, украинское «Динамо» потерпело поражение от гостившей у нее португальской «Бенфики» – 0:2, азербайджанский «Карабах» в Баку разошелся с миром с чешской «Викторией

Пльзень» – 0:0, хорватское «Динамо» в гостях уступило норвежскому «Будё-Глимт» – 0:1, датский «Копенгаген» при поддержке своих болельщиков обыграл турецкий «Трабзонспор» – 2:1, и, наконец, шотландский «Рейнджерс» дома не смог обыграть нидерландский «ПСВ Эйндховен», сыграв вничью – 2:2. Напомним, что уже сегодня и завтра эти команды проведут ответные встречи.

Раунд плей-офф стартовал и во втором по значимости турнире континента – Лиге Европы УЕФА. Здесь в первых поединках были зафиксированы следующие результаты: финский ХИК дома обыграл «Силькеборг» из Дании – 1:0, венгерский «Ференцварош» со счетом 4:0 разгромил гостившего у него «Шэмрок Роверс» из Ирландии, шотландский «Хартс» потерпел поражение на выезде от швейцарского «Цюриха» – 1:2, шведский «Мальмё» на своем стадионе разгромил турецкий «Сивасспор» – 3:1, на Кипре местный «Аполлон» сыграл вничью с греческим «Олимпиакосом» – 1:1, армянский «Пюник» дома разошелся миром с молдавским «Шерифом» – 0:0, литовский «Жальгирис» на выезде уступил болгарскому «Лудогорцу» – 0:1, кипрский АЕК в гостях обыграл украинский «Днепр» – 2:1, бельгийский «Гент» неожиданно уступил гостившей у него кипрской «Омонии» – 0:2, и, наконец, австрийская «Аустрия» в Вене уступила турецкому «Фенербахче» – 0:2. Ответные игры состоятся в этот четверг.

Также первый раунд плей-офф состоялся в третьем по силе турнире Европы – Лиге конференций УЕФА, где были зафиксированы следующие результаты (первыми стоят команды – хозяева полей): «Юргорден» (Швеция) – АПОЭЛ (Кипр) – 3:0, «Ракув» (Польша) – «Славия» (Чехия) – 2:1, «Рижская футбольная школа» (Латвия) – «Линфилд» (Северная Ирландия) – 2:2, ЦСКА (Болгария) – «Базель» (Швейцария) – 1:0, «Маккаби» (Израиль) – «Ницца» (Франция) – 1:0, «Янг Бойз» (Швейцария) – «Андерлехт» (Бельгия) – 0:1, «Словацко» (Чехия) – АИК (Швеция) – 3:0, «Мольде» (Норвегия) – «Вольфсберг» (Австрия) – 0:1, «Университатя» (Румыния) – «Хапоэль» (Израиль) – 1:1, «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Антверпен» (Бельгия) – 1:1, «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» Бр (Словакия) – 1:0, «Вадуц» (Лихтенштейн) – «Рапид» (Австрия) – 1:1, «Марибор» (Словения) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 0:0, «Лех» (Польша) – «Дюделанж» (Люксембург) – 2:0, «Стяуа» (Румыния) – «Викинг» (Норвегия) – 1:2, «Кёльн» (Германия) – «Фехервар» (Венгрия) – 1:2, «Вильярреал» (Испания) – «Хайдук» (Хорватия) – 4:2, «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – «Виборг» (Дания) – 3:1, «Шкупи» (Северная Македония) – «Балкани» (Косово) – 1:2, «Партизан» (Сербия) – «Хамрун Спартанс» (Мальта) – 4:1, «Фиорентина» (Италия) – «Твенте» (Нидерланды) – 2:1, и, наконец, «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Жил Висенте» (Португалия) – 4:0.

А теперь, по традиции, перейдем к топ-5 национальных первенств Европы и начнем, конечно же, с Англии, где особо отличились два клуба из Манчестера.

Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» в воскре­сенье сыграл вничью на выезде с «Ньюкаслом» в третьем туре чемпио­ната со счетом 3:3, причем по ходу игры «горожане» забили первыми, а после уступали 1:3.

В понедельник первую победу в сезоне одержал «Манчестер Юнайтед», дома обыгравший «Ливерпуль» со счетом 2:1 и поднявшийся в турнирной таблице с последнего на 14-е место. Кстати, и МЮ во главе со знаменитым португальцем Криштиану Роналду, и «Ливерпуль», который в последние году к успеху ведет знаменитый египтянин Мохаммед Салах, крайне неудачно начали новый футбольный год, но надеемся, что скоро все выправится.

Единоличным же лидером первенства стал лондонский «Арсенал», в субботу на выезде разгромивший «Борнмут» со счетом 3:0 (дубль на счету норвежца Мартина Эдегора, еще один гол забил француз Вильям Салиба). У «канониров» теперь на счету 9 очков и три победы кряду.

По 7 очков (второй результат в чемпионате), помимо «Манчестер Сити», набрали «Лидс Юнайтед» (разгромивший дома столичный «Челси» – 3:0), лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (на своем стадионе оказавшийся сильнее «Вулверхэмптона» – 1:0) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (в гостях обыгравший столичный «Вест Хэм Юнайтед» – 2:0).

Здесь следует отметить «Тоттенхэм», вернее, его знаменитого нападающего – капитана сборной Англии Харри Кейна, который забил победный мяч. Этот гол стал для Кейна 185-м в составе данной столичной команды. Футболист установил новый рекорд по голам в АПЛ за одну команду. Вслед за ним идут аргентинец Серхио Агуэ­ро («Манчестер Сити»), забивший 184 гола, и англичанин Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – 183 гола.

В чемпионате Испании после второго тура без поражений идут сразу четыре клуба, набравшие, соответственно, по 6 очков. Это «Вильярреал» (довольно неожиданно обыгравший на выезде столичный «Атлетико» – 2:0), мадридский «Реал» (в Виго разгромивший местную «Сельту» со счетом 4:1), «Бетис» из Севильи (в гостях положивший на лопатки «Мальорку из Пальма-де-Мальорки – 2:1) и «Осасуна» из Памплоны (дома обыгравшая «Кадис» – 2:0).

Первую победу в сезоне одержала «Барселона», которая со счетом 4:1 разгромила на выез­де «Реал Сосьедад» из Сан-Се­бастьяна. И здесь, наконец-то, свое слово сказал перешедший в начале сезона знаменитый поляк Роберт Левандовски, который записал на свой счет дубль. Кстати, в день матча он отметил 34-й день рождения.

В чемпионате Италии после двух туров лидируют сразу три клуба. Это неаполитанский «Наполи» (дома разгромивший «Монцу» со счетом 4:0), миланский «Интер» (на своем поле без проблем разобравшийся со «Специей» – 3:0) и столичная «Рома» (перед своими болельщиками добившаяся победы с минимальным счетом 1:0 над «Кремонезе» из Кремоны).

В немецкой Бундес­лиге теперь лишь один лидер. Как вы уже догадались, это, конечно же, мюнхенская «Бавария». В матче третьего тура эта команда выступала в Бохуме, где разнесла одноименную команду со счетом 7:0.

На 4-й минуте гол забил вингер сборной Германии Лерой Зане, на 25-й – игрок сборной Нидерландов Маттейс де Лигт, на 33-й минуте отличился игрок сборной Франции Коман Кингсли, на 42-й гол на свой счет записал игрок сборной Сенегала Садио Мане.

На 69-й минуте защитник «Бохума» и сборной Коста-Рики Крис­тиан Гамбоа отправил мяч в свои ворота. На 76-й минуте еще один игрок сборной Германии – Серж Гнабри – установил итоговый счет.

«Бавария» побила рекорд за всю историю Бундеслиги по разнице забитых и пропущенных мячей после стартовых трех туров чемпионата. Немецкий клуб сумел забить 15 голов и пропустить лишь один мяч в трех играх. В первом туре мюнхенцы были сильнее обладателя Лиги Европы прошлого сезона «Айнтрахта» (6:1). Кроме того, дома они уверенно переиграли «Вольфсбург» (2:0).

По 7 очков в чемпионате у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (победа над берлинской «Гертой» – 1:0), столичного «Униона» (выигрыш у «РБ Лейпциг» – 2:1) и «Майнца» (обыгравшего Аугсбург – 2:1).

Единоличный лидер теперь и во Франции. И это, без сомнения, столичный ПСЖ, разгромивший на выезде «Лилль» и набравший 9 очков после трех туров.

Первый гол парижане забили уже на 9-й секунде матча – отличился французский суперталант Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. На 28-й минуте забил уже сам аргентинец, через 11 минут марокканец Ашраф Хакими сумел довести счет до разгромного.

Затем два гола забил звездный бразильский нападающий Неймар – сначала на 44-й минуте, а затем на 52-й. На 54-й «Лилль» сумел забить свой первый мяч усилиями игрока молодежной сборной Франции Жонатана Бамбы, но спустя 12 минут Мбаппе с ассис­та Неймара забил свой второй мяч во встрече, а на 86-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый счет матча – 7:1.

Второе и третье места в чемпионате между собой делят с 7 набранными очками «Ланс» (на выезде разгромивший «Монако» – 4:1) и «Марсель» (дома обыгравший «Нант» – 2:1).