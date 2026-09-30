Бавария видит новые возможности для бизнеса в Казахстане

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства провел встречу с заместителем Премьер-министра – министром экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Хуберту Айвангеру за теплый прием и содействие в проведении технологического форума в Мюнхене.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы укрепления прямых деловых контактов и расширения технологического партнерства между казахстанскими и баварскими компаниями.

Глава государства отметил значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.

В свою очередь Хуберт Айвангер проинформировал о высокой заинтересованности баварского бизнеса в развитии взаимовыгодной кооперации. Он подчеркнул взаимодополняемость экономик двух стран, которая открывает хорошие возможности для баварских компаний.

Собеседники уделили особое внимание сотрудничеству в сферах высоких технологий, промышленности, энергетики, инноваций и регионального развития.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее содержательное наполнение взаимодействия Казахстана и Баварии.