Баянаул за пределами пляжа

Начинайте с визит-центра

Если кто-то думает, что отдых в Баян­ауле – это исключительно купание в горном озере Жасыбай, то он ошибается. Хотя такое представление сложилось не случайно. Долгие годы именно пляжный отдых оставался главной визитной карточкой курортной зоны, а туристическая инфраструктура была сосредоточена преимущественно вокруг одного озера. С наступлением осени большинство баз отдыха закрывалось, и Баянаульский парк словно засыпал до следующего лета.

Однако за последние пять лет ситуация заметно изменилась. Баянаул, входящий в число приоритетных туристических направлений Казахстана, постепенно превращается из сезонного курорта в территорию круглогодичного отдыха – здесь появляются современные гостиницы, благоустраиваются побережья, развиваются туристические маршруты. И по-прежнему природные достопримечательности становятся самостоятельной причиной для путешествия, ведь за пределами привычных пляжей скрывается совершенно другой мир – причудливые скалы, таинственные пещеры, реликтовые рощи, горные тропы и места, с которыми связаны древние легенды.

Этим летом у туристов появилась важная точка по пути в нацпарк – современный визит-центр «Сарыарқа сыры», открытый в районном центре. Новый комплекс стоимостью 950 млн тенге задуман как пространство, позволяющее познакомиться с Баянаулом еще до начала путешествия по национальному парку. На площади 740 кв. м разместились интерактивная зона с цифровой картой туристических маршрутов, музейное пространство, библиотека-транс­формер, конференц-зал, коворкинг, кофейня и зоны отдыха. С помощью мультимедийных технологий посетители могут виртуально побывать в музеях, познакомиться с природными и сакральными объектами, историей края и его знаменитыми уроженцами. В библиотеке собрано более 150 книг по краеведению, а также произведения баянаульских писателей и поэтов. Но, пожалуй, главное предназначение визит-центра – помочь человеку понять, сколько всего интересного находится за пределами привычного маршрута от базы отдыха до пляжа.

По словам руководителя районного отдела туризма Руслана Нурбекова, работа по развитию центра продолжится. Здесь создают цифрового гида на базе искусственного интеллекта, который объединит информацию о туристических объектах летнего и зимнего сезонов, гостиницах, достопримечательностях и экскурсоводах. Виртуальный помощник сможет отвечать на вопросы путешественников, подсказывать маршруты и помогать с выбором мест размещения. Это особенно актуально для гостей, приезжающих в Баянаул самостоятельно, без заранее составленной программы. Среди отдыхающих все больше жителей Астаны, Алматы, Караганды, а также туристов из России. И далеко не все из них знают, что посмотреть в национальном парке, кроме знаменитых озер.

О востребованности Баянаула говорят и итоги минувшего пляжного сезона. По информации акима Павлодарской области Асаина Байханова, за лето район посетили более 357 тыс. человек. Из них 187 тыс. выбрали Жасыбай, 95 тыс. – Сабындыколь и 70 тыс. – Торайгыр. Рекорд за все годы! Впрочем, вполне закономерный, ведь местные власти последовательно развивают туристическую инфраструктуру, и уже не только на Жасыбае. «Казахстанская правда» неоднократно рассказывала о масштабном благоустройстве побережий трех озер Баянаула. В нынешнем году на Жасыбае появилась новая набережная с оборудованным пляжем, прогулочными и спортивными зонами. Стоимость проекта составила миллиард тенге. На Сабын­дыколе за 568 млн тенге обустрои­ли поч­ти километровую прогулочную зону, пляж и необходимую инфраструктуру для комфортного отдыха.

На очереди – Торайгыр. По поручению акима области уже в следующем году здесь планируется модернизировать пляжную зону площадью 2,3 га. Проект стоимостью 867 млн тенге прошел экспертизу, а завершить основные работы предполагается к середине июня. Таким образом, у туристов появляется все больше возможностей для комфорт­ного отдыха на разных озерах Баянаула.

Такая разная история

Главное природное богатство Баян­аула невозможно измерить количеством гостиничных номеров, шезлонгов или километров благоустроенных дорожек. Баянаульский национальный парк – это совершенно особенный природный ландшафт, где посреди бескрайней казахстанской степи поднимаются горы, покрытые сосновыми лесами, а среди скал прячутся озера, ущелья и небольшие рощи. Здесь даже воздух воспринимается иначе – насыщенный ароматом хвои, горных трав и нагретого солнцем камня.

Чтобы почувствовать эту разницу, необязательно отправляться в сложный многокилометровый поход. Достаточно свернуть с привычного пляжного марш­рута и выбрать одну из экологических троп. В национальном парке есть марш­руты разной продолжительности и сложности: одни позволяют совершить сравнительно короткую прогулку, другие предполагают подъемы в горы и требуют определенной физической подготовки.

Пожалуй, каждый гид поведет своих туристов к пещере Коныр-Аулие, которую называют одним из главных сакральных мест национального парка. Путь к ней сам по себе становится небольшим горным путешествием: туристам предстоит преодолеть подъем протяженностью 920 метров, в том числе 398 ступеней. Для удобства посетителей на маршруте оборудованы площадки для отдыха, с которых, как и из самой пещеры, открывается захватывающий вид «как в кино». С этим местом связано множество легенд и преданий. По народным поверьям, вода, собирающаяся в глубине пещеры, обладает целебными свойствами, поэтому сюда приезжают не только ради необычного природного объекта, но и в надежде на исцеление.

Другая сакральная точка связана с именем Абылай-хана. Согласно историческим преданиям, его ставка располагалась в Баянаульских горах. Считается, что именно здесь, у берега озера Сабын­дыколь, султана Абылая провозгласили ханом Среднего жуза и подняли на белой кошме. А вот озеро Жасыбай названо в честь легендарного казахского батыра. Он сражался против джунгар за родную землю и погиб, защищая свой народ. Могила Жасыбая, которую сегодня посещают многие туристы, описана в исследованиях Шокана Уалиханова. У гостей Баянаула есть возможность воочию увидеть это историческое место. На горе Баянтау есть и перевал, названный именем батыра. По некоторым сведениям, именно здесь проходили кровопролитные сражения с его участием.

Однако история Баянаула уходит гораздо глубже эпохи казахских ханов и батыров. На территории национального парка сохранились археологические памятники, позволяющие представить жизнь людей, населявших эти места тысячи лет назад. Например, курган с «усами», возраст которого оценивается примерно в 2,5 тыс. лет, относится к раннему железному веку. Сооружение представляет собой центральную насыпь из камней и земли, от которой в восточном направлении отходят две протяженные каменные гряды, напоминающие усы. Подобные памятники представляют особый интерес для археологов, поскольку их назначение до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Существует версия, что курган выполнял не только культовые, но и астрономические функции, а каменное сооружение могло использоваться в качестве своеобразной древней обсерватории. Согласно одной из интерпретаций, в центре площадки находились жрецы, поклонявшиеся Солнцу и совершавшие жертвоприношения. Предполагается, что кочевники посещали святилище вес­ной, когда отправлялись на джайляу, и осенью, возвращаясь с летних пастбищ.

Неподалеку от озера Торайгыр находятся и древние погребальные сооружения. Существуют предположения, что некоторые из них были не просто местами захоронения представителей знати и вождей, но и святилищами, где совершались ритуальные обряды и молитвы.

Не менее интересны древние наскальные рисунки, сохранившиеся в каменных гротах Баянаула, – изображения, выполненные охрой. Впрочем, с ростом популярности таких объектов возникает и проблема их сохранности. Гиды все реже делятся точными координатами древних наскальных рисунков. Причина – желание уберечь уникальные памятники от вандализма и неосторожного обращения. Следы современной человеческой деятельности порой оказываются для них опаснее, чем воздействие природных факторов на протяжении столетий.

Горы, которые хранят легенды

И, конечно, Баянаул трудно представить без причудливых каменных извая­ний, над созданием которых природа трудилась миллионы лет. Ветер, вода и время превратили горные массивы в своеобразную галерею природных скульптур. Среди наиболее известных – Кемпиртас, Голубь-скала, Булка, Данатас, грот Драверта и многие другие.

Одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей – Кемпиртас, скальное образование, в очертаниях которого угадывается человеческий профиль. Причем с разных сторон каменная глыба выглядит совершенно по-разному: с одной стороны напоминает лицо молодой женщины, с другой – старухи. С этим удивительным творением природы связано предание о матери, семеро сыновей которой не вернулись после битвы с врагом. Не выдержав горя, прекрасная женщина состарилась и угасла. Ее образ, согласно легенде, и сохранился в камне.

Еще одна интересная локация – реликтовая ольховая роща, часть которой расположена в загадочном ущелье Ведьм. Здесь сохранились редкие виды растений, в том числе краснокнижный папоротник. В программу путешествия стоит включить и посещение местных родников, прогулку по экологической тропе на серпантине, подъемы на смотровые площадки. С высоты Баянаул предстает совсем другим: озера оказываются словно заключенными в каменные чаши, горные хребты уходят к горизонту, а за ними вновь начинается бескрайняя степь.

Впрочем, путешествие по Баянаулу не ограничивается исключительно природными достопримечательностями. Здесь можно побывать в мемориальном музее академика Каныша Сатпаева, посетить мавзолей поэта Султанмахмута Торайгырова, познакомиться с историей края и его выдающимися уроженцами. Одна из новых точек притяжения появилась непосредственно в районном центре. Это смотровая площадка с надписью «Баянаул», напоминающей знаменитую голливудскую. Она уже стала популярным местом для фотографий и еще одной возможностью увидеть знакомые пейзажи с непривычного ракурса. И все же главное, ради чего стоит отправиться в Баян­аул за пределами пляжного сезона, – возможность увидеть, насколько разным бывает этот удивительный край.