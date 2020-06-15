Баянаульскую зону отдыха закрывают для туристов

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В Баянауле работу домов отдыха и пляжей на озёрах приостановят до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Inform.kz
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"Согласно постановлению государственного санитарного врача Баянаульского района, с 00:00 часов 16 июня все дома отдыха и пляжи Баянаульской зоны отдыха (Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр, Биржанколь) будут закрыты до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", – сказал аким Баянаульского района Павлодарской области Канат Каримов в своём обращении.
Эта мера, по словам К. Каримова, важна для благополучия людей.
"Если каждый из нас примет необходимые меры предосторожности, будет следовать правилам, то мы быстрее исключим возможность распространения коронавируса, – подчеркнул он. – Несмотря на снятие режима ЧП, эпидемиологическая ситуация в Павлодарской области, как и по всей стране, остаётся очень серьёзной. Чтобы обезопасить себя и окружающих от угрозы коронавируса, необходимо усилить и строго соблюдать меры предосторожности".